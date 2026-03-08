Тюльпаны в Одессе: розовые

Ключевые моменты:

  • 9 марта в Одессе и области опасных метеоявлений не ожидается.
  • Осадков синоптики не прогнозируют.
  • Ночью по области температура может опуститься до -3°С, местами ожидается туман.
  • Днем воздух прогреется до +7+9°С в Одессе и до +12°С по области.
  • На дорогах ночью и утром возможен туман с видимостью 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе на 9 марта

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем 7-9°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 9 марта

По Одесской области в понедельник переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 7-12°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Напомним, в нацпарке «Тузловские лиманы» начали цвести редкие первоцветы, которые растут всего несколько дней в году.

