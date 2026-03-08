Ключевые моменты:
- 9 марта в Одессе и области опасных метеоявлений не ожидается.
- Осадков синоптики не прогнозируют.
- Ночью по области температура может опуститься до -3°С, местами ожидается туман.
- Днем воздух прогреется до +7+9°С в Одессе и до +12°С по области.
- На дорогах ночью и утром возможен туман с видимостью 200-500 метров.
Прогноз погоды в Одессе на 9 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 7-9°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 марта
По Одесской области в понедельник переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
