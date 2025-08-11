Ключевые моменты:

Приморский бульвар – символ и визитная карточка Одессы;

Археологические раскопки и музей под открытым небом напоминают о богатой истории города;

Война оставила следы: выбитые окна, поврежденные деревья, израненные здания;

27 июля бульвар снова пострадал от атаки – повреждены отель «Лондонская» и Воронцовский дворец;

Несмотря на разрушения, бульвар продолжает жить, сохраняя атмосферу уюта и надежды.

Приморский прекрасен всегда: в жару, когда тень деревьев обнимает прохожих, в дождь, когда плитка и брусчатка блестят, словно зеркало, и даже в самые темные времена, когда война оставляет свои жестокие следы…

Шагаешь дальше – и видишь следы археологических раскопок, которые словно напоминают: здесь есть история, глубокая и живая.

А рядом – Дюк, наш верный страж, укрытый мешками с песком и драпировкой. Его бронзовое сердце бьется под защитой, но как же грустно, что мы так давно не видели его взгляда!

Люди заглядывают сквозь стекло на экспонаты музея под открытым небом, ища в них отголоски прошлого…

Но война безжалостна. Приморский, хоть и кажется несокрушимым, не раз содрогался от ударов. Больно смотреть с него на изувеченные остатки отеля «Одесса» – словно шрам на лице города.

В последний раз – дай Бог, чтобы он был действительно последним! – бульвар пострадал 27 июля этого года. Деревья, что дарили тень, посечены, окна зданий – а их здесь, словно жемчужин, множество – выбиты.

Отель «Лондонская», величественная и гордая, стоит без окон… Вместо них – уже привычные глазу доски… Воронцовский дворец, словно молчаливый свидетель, несет на себе бремя фанеры и пленки вместо стекол.

Каждое здание на Приморском – это страница истории, это наша память. Но теперь они стоят израненные: доски, пленка, пустота там, где когда-то было стекло. Снаружи – шрамы войны, а внутри – боль, которую не видно, но которую ощущает каждый одессит. Еще одно здание, еще одно…

Но Одесса не сдается. Приморский бульвар, несмотря ни на что, дышит. В каждом шаге прохожих, в каждом шепоте листвы, в каждом взгляде, устремленном к морю, живет надежда. И мы знаем: этот бульвар, как и наш город, еще засияет. Потому что в сердце Одессы – сила, которая сильнее любых ран.

Держимся!..

