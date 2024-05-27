Крымские татары Одесчины: интервью с представителем диаспоры о геноциде, оккупации и будущем полуострова

Дорога смерти

— Нет семьи крымских татар, которая не столкнулась бы с геноцидом, — говорит Февзи. — Началась депортация через девять дней после, как сейчас говорят, переоккупации – после немцев пришли советские войска. Люди праздновали освобождение Крыма от фашистов. В то же время, энкавэдэшники проводили «перепись населения» – отмечали определенными знаками дома, где жили семьи крымских татар.

Советский режим обвинял нацию в коллаборационизме. И все, без исключения, крымские татары были депортированы со своей родины.

После «зачистки» НКВД, оказалось, что «забыли» маленькую деревню на Арабатской стрелке. Ее жителей — не исключая детей – посадили на баржу и затопили в открытом море.

Семью Февзи Мамутова отправили в Узбекистан. По дороге в товарном вагоне, перевозившем людей, вспыхнула эпидемия тифа. Четверо братьев и сестер бабушки Февзи погибли. По ее рассказам, умерших взрослых вытаскивали на остановках. А трупики детей просто выбрасывали из окон. Это был настоящий геноцид.

Не избежали депортации и крымчане, воевавшие против фашистов.

— С моего деда, когда он возвращался с фронта, прямо на границе сорвали боевые награды и тоже отправили в Узбекистан, — рассказывает Февзи. — Своих родственников, оставшихся в живых, он нашел только 1983 году.

На дальней высылке заключенных

В Узбекистане крымских татар селили в бывших тюремных бараках. Они кишели клопами, царила чудовищная антисанитария… В таком бараке умер совсем маленьким первый ребенок бабушки Февзи.

Согласно данным современных исследователей, по дороге и в первые годы после прибытия погибло 46% крымских татар.

Работали депортированные люди на уборке хлопка.

10 лет они жили на ДВЗ — «дальней высылке заключенных», выйти за пределы которой можно было, только отметившись у коменданта.

После смерти Сталина советское правительство смягчило условия жизни в депортации. В 1956 году крымским татарам разрешили переселяться. Но возвращаться в Крым, по-прежнему, было запрещено.

В 1967 году, по указу Президиума Совета СССР, обвинения против крымских татар были сняты. Но правительство не сделало ничего, чтобы обеспечить их возвращение в Крым, возместить конфискованное имущество.

— Люди оказались в замкнуто круге. Ты должен иметь прописку, чтобы устроиться на работу, ты должен устроиться на работу, чтобы иметь прописку. Если у тебя того и другого нет в течение недели — берут твои вещи и вывозят на Чонгар. Это послужило причиной того, что немалое количество крымских татар проживало на приграничной территории Херсонской области, — объясняет Февзи.

Без дома и земли

В 1968 году в Крыму и Москве проходят акции протеста за права крымско-татарского народа. В ответ — массовые аресты, избиения и выселения крымских татар, пытавшихся возвратиться домой.

Борьба за право вернуться на родину не прекращалась. Десятки тысяч людей подписывали письма с этим требованием, обращенные в ЦК КПСС. Но высокопоставленные чиновники не спешили решать вопрос. И в 1987 году петиции переросли в акцию протеста. Тогда на Красную площадь вышли около тысячи крымских татар.

В 1989 году Верховным Советом СССР депортация крымских татар и других народов была осуждена и признана незаконной и преступной. За первые четыре года после указа в Крым возвратилась половина всех крымчан, живших тогда в СССР — 250 000 человек.

Вернуть свои дома крымские татары не требовали. А выделять им земельные участки местные власти, зачастую, отказывались. Люди вынуждены были строить дома на пустырях. Жили в землянках, без электричества… Но главной проблемой стали земельные конфликты с местными жителями.

Однако, несмотря на все трудности и препятствия, крымчане выстояли, встали на ноги — построили дома, создали бизнес.

Крымское сопротивление и жертвы оккупантов

— 26 января 2014 года вошел в историю, как День крымского сопротивления российской оккупации. Тогда мы все вышли на митинг за целостность Украины в Симферополе возле Верховной Рады Автономной республики Крым, — вспоминает Февзи. — После этого митинга пропало очень много людей, которые до сих пор не найдены.

Первой жертвой оккупантов стал крымско-татарский активист Ришат Аметов. Он был похищен во время одиночного пикета против действий России в Крыму. Потом нашли его истерзанное тело.

— Оккупанты устанавливали «прослушки» в мечетях. И сегодня политзаключенным на судебных разбирательствах в качестве доказательств предъявляют записи, самая свежая из которых — 2015 года. Людей задерживают постоянно. В марте – очередная волна массовых обысков и арестов. К моему брату Али пришли в четыре утра – выломали дверь. Нашли запрещенную книгу религиозного содержания «Халифат» — почему-то у входа. Ясно – подбросили. Сейчас брата судят, как террориста. В Крыму сегодня за решеткой находятся 216 политзаключенных – якобы, террористов. И при этом – не было доказано ни одного террористического акта, — горько иронизирует Февзи. — А к моей маме – единственной из всего села — во время «президентских выборов» в России приезжали провокаторы и спрашивали, будет ли она голосовать или не разрешают из Украины?

И снова о памятниках

С сентября 2022 года в Крыму развернулась мобилизация. И началась она с мест компактного проживания крымских татар. Хотя Женевская конвенция запрещает мобилизацию людей с аннексированных территорий. Тогда полуостров снова покинуло множество крымчан.

Конечно, воздействовать на сознание людей достаточно сложно. Но, вместе с тем, по словам Февзи, есть крымские татары, которые понимают, что Кремль – враг, другом быть не может. И немало людей радуется, когда в Крым прилетаю ракеты – доказательство того, что Украина о них не забыла, борется за эту территорию.

— После освобождения Крыма процесс реинтеграции должен быть достаточно радикальным, — убежден депутат. — Помните, какие жаркие дискуссии шли в Одессе по поводу демонтажа памятника Екатерине? Еще до полномасштабного вторжения мы проходили мимо него вместе с юношей семи лет и мудрой женщиной. Мальчик спросил: кто это? А мудрая женщина ответила: если бы не она, то ты задавал бы мне этот вопрос на крымско-татарском языке. Эта женщина забрала у нас государственность, принесла в Украину рабство — крепостное право, уничтожила казачество. Но мы вспомнили об этом только после прилетов первых ракет по Одессе.

Такие же решения должны быть приняты и в отношении памятников в Севастополе, пятника Сталину, установленному в Ялте в 2015 году, считает Мамутов.

— Если мы приходим в Крым, в Севастополь и оставляем все, как было, то очередной российский диктатор рано или поздно скажет: вот стоят памятники Лазареву, Нахимову, диорама обороны Севастополя — это город русской славы. Давайте его снова вернем в «родную гавань». И наши правнуки опять столкнутся с российской агрессией. Поэтому необходима смена топонимов, памятников, нарративов, — убежден Февзи.

Крым при военной администрации

Кроме того – необходима аннуляция всех договоров купли продажи и аренды после 2014 года.

— Да, будут сложные ситуации, — не скрывает Мамутов. — Тут вопрос: как жили, чем занимались люди во время аннексии. Если, предположим, были доверенными лицами российского президента на выборах, то понятно, что им в Крыму не место. А в противном случае — договоры можно перезаключить или создать новые.

Автономная республика Крым, которая существовала до аннексии, по мнению Февзи, не имела законных оснований находиться в составе унитарного украинского государства. К тому же — с Севастополем, городом с отдельным статусом, который «сдали в аренду» для расположения там военно-морского флота РФ.

Если Украина хочет сохранить свою мультикультурность, язык и идентичность одного из коренных народов страны, — Крым должен стать национальной автономией в составе украинского государства. А крымско-татарский язык следует использовать, как региональный в документообороте, на нем должны преподавать в школах.

— Граждане, которые приехали в Крым после оккупации, естественно, выпроваживаются с этой территории. Если хотят остаться в Украине – должны в законном порядке получить ее гражданство, и заехать потом опять. Естественно, первые 7-10 лет переходного периода в Крыму будет военная администрация – без какого-либо либерализма, — убежден депутат. — Без твердых решений сложно будет.