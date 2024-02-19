Крым — это Украина. И точка!

Начнем с официоза: 19 февраля 1954 года передача Крымской области из состава РСФСР (Российской советской социалистической республики) в состав УССР была осуществлена на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Затем Указ был утверждён законом СССР от 26 апреля того же года.

Напомним также, что 1954 год был годом 300-летия Переяславской рады, смысл которой затем советские историки формулировали для Украины так (прости, Господи!): «Навеки с москвой, навеки с русским народом».

И вот, начиная с 2014 года в поисках хоть какой-то мотивировки подлого захвата Крыма эрэфией, её языкатые специалисты по «болтологии» утверждают, что передача Украине Крыма была щедрым подарком к юбилею от тогдашнего главы СССР Никиты Хрущева. Более того, находятся «за поребриком» даже те, кто типа со свечкой стояли и утверждают, что Хрущев «засосал стакан», потом «усугубил» — короче, «под балабасом» принял решение подарить полуостров Украинской ССР.

Крым и российская империя

Для объективности, сограждане, без всякого ура-патриотизма давайте окунемся в историю этой темы. Начнем, как писал классик, с «времен Очаковских и покоренья Крыма», а точнее с апреля 1783 года.

Тогда в россии провозгласили Манифест о присоединении Крыма. Пояснение был тупо по-российски нагло-бесстыжим: Крым присоединили, чтобы «цивилизовать местное население». «Матушка-императрица» Екатерина Вторая решила заселять Крым своими подданными — самыми, понятно, цивилизованными.

Путь выбрали простейший: солдатам-рекрутам предложили «ДМБ» в обмен на согласие поселиться в Крыму. Рекруты — это те, кого с молодости на 25 лет «забрили» в армию, в большинстве своем крестьяне. Находились и согласные осваивать Крым.

Кстати, это весьма напоминает нынешний «вагнеровский» набор из тюрем: не хочешь «мотать срок» — послужи «царю-батюшке». Но тогда в Крыму это «на всю ивановскую» не сработало. «Питерские» думали-рядили, и из россии командировали женщин «тяжелого поведения». Ан нет, не сработало.

Принялись направлять в Крым «малороссийских девок». Никакого эффекта: после долгожданного освобождения российских мужиков как магнитом тянуло именно домой, к тамошним девкам. И тогда в Петербурге додумались массово переселить в Крым украинцев.

Если бы они знали нынешний сленг, то обязательно завопили бы «Бинго!» — ведь процесс реально, медленно, но уверенно стал сдвигаться с мертвой точки. Перепись 1897 года показала, что на территории бывшего Крымского ханства проживало украинцев 42,2 %, русских 27,9%, татар 13%, евреев 3,8 %.

Депортация

Царская россия умышленно меняла демографическую ситуацию в Крыму. Начиная с захвата Крыма в 2014-м, «император всея руси» путин делает именно то же. Что интересно, вот как много лет назад охарактеризовал эти действия его идол — сталин: «Это колонизаторские методы, чтобы оттеснить местные национальные массы в худшие районы и усилить межнациональную рознь». Правда, потом Иосиф, он же «Сосо» поменял взгляд на диаметрально противоположный. Его предшественники на императорском престоле «отдыхают»: в мае 1944 года Сталин варварски и насильно из Крыма депортировал ВЕСЬ крымско-татарский народ. Это почти 240 тысяч человек! В июне другие «изменники родины» — армяне, греки и болгары последовали за татарами. В связи с этим возникла необходимость компенсировать на полуострове ощутимую потерю рабочих рук. Украинцев при этом в Крыму оставалось всего-ничего: их после деоккупации в первую очередь призывали на фронт. И в августе 1944-го родилась секретная сталинская директива «О переселении колхозников в районы Крыма». На 3 октября 1944 года переселили 10 тысяч человек. В основном это были жители российской глубинки — из северных регионов, с Поволжья, Воронежской и Курской областей. В Крыму они были, как говорится, пришей кобыле хвост: ноль понимания методов степного и горного сельского хозяйства, непривычные к специфическому климату. Да что там далеко ходить: они впервые виноград увидели!

«Крымская пустыня»

Ситуация была аховой, но до смерти Сталина в марте 1953-го никто не смел и заикнуться об этой ошибке деспота. И только в октябре 1953 года Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев смог проинспектировать Крым. В поездке с ним был зять — журналист Алексей Аджубей. Он писал: «Здесь…в районе Бахчисарая все еще дышало войной. Вдоль дорог разбитые танки и орудия. Земля высохла и заросла щетиной сорных трав. Пустовали поселки, татарские аулы». И далее: «Больше всего Никиту Сергеевича поразили и расстроили толпы переселенцев, которые по большей части приехали из России, с Волги, из северных русских областей. Это я сейчас пишу «приехали», а они кричали «нас пригнали»… Из толпы раздавались и вовсе истеричные выкрики: «Картошка здесь не растет, капуста вянет». «Чего же ехали?» — спрашивал Хрущев — и толпа выдыхала: «Обманули». За месяц до этого — в сентябре 1953 года — на пленуме ЦК КПСС рассматривали вопрос о катастрофическом состоянии крымской экономики. Спустя 8 лет после войны Крым все еще лежал в развалинах. Местные руководители аж вопили: «такими темпами мы и за 100 лет не отстроим города». Главные отрасли крымской экономики — виноградарство и виноделие, садоводство, овцеводство, — были в ужасающем состоянии. Руководство страны затребовало и получило секретную справку о состоянии народного хозяйства Крымской области. Вот факты: к 1954 году площадь посевов сократилась на 70 тысяч гектаров по сравнению с 1940-м. Орошаемых земель — лишь 40,9 тысячи гектаров. Из 30 колхозов лишь три смогли как-никак засеять поля и собрать урожай. Жилой фонд был разрушен почти на 50 %. В конце 1953 года на весь полуостров было только 3 хлебных магазина, 18 — мясных, 8 — молочных, 2 — тканей, 9 — обувных, 5 — стройматериалов, 28 — книжных.

Кто и как передал крым Украине

И вот 25 января 1954 года Президиум ЦК КПСС (но никак не самолично Хрущёв «под градусом») принял решение передать Крым в состав УССР. Объективно передача Крыма под админуправление УССР, плотно связанной с полуостровом и экономикой, и инфраструктурой, была максимально логичной. Ведь еще до передачи львиная доля помощи сюда шла именно из Украины. «Столица Украины Киев шлет сюда мощные механические погрузчики, автоматические дозаторные устройства для бетонных заводов; Харьков дает башенные и электромостовые краны, тракторы; Николаев — транспортеры для бетонных заводов, бульдозеры; Днепропетровск и Дебальцево — корытные мойки для предприятий, производящих флюсовый известняк; Бердянск — дорожные машины; Кременчуг — асфальто-бетонные смесители; Прилуки — технику для механизации штукатурных работ; Мелитополь присылает компрессоры последних выпусков», — сообщала «Крымская правда» 17 января 1954 года.

Огромной проблемой Крыма был дефицит воды — начиная с Крымского ханства и заканчивая периодом РСФСР. Проект Северо-Крымского канала от Днепра был утвержден еще в 1951 году, но дело спускали на тормозах. А вот строительство в рамках УССР пошло намного быстрее: на всенародную стройку направили более десяти тысяч человек. В 1963 году открыли первую очередь канала, закончили в 1971-м. Это способствовало развитию сельского хозяйства, курортной инфраструктуры. Сады новые начали высаживать! Более того — внедрили новую для Крыма отрасль — промышленное прудовое рыбоводство. В 1958 году правительство УССР организовало строительство троллейбусной линии Симферополь — Алушта — Ялта. Первую очередь (в Алушту) открыли всего через 11 месяцев, а всё достроили «под ключ» в 1961-м. Это был самый длинный в мире троллейбусный маршрут в 96 километров! Для него закупили «Шкоды» в ЧССР. К 1960-м годам в Крыму отстраивали жилье, дороги, больницы, школы, порты, гостиницы, театры, автовокзалы, пансионаты. Так при Украине полуостров стал всесоюзной здравницей.

Итоги «украинизации» Крыма

Вот и выходит, что за 60 лет с 1954-го по 2014-й Украина сделала в Крыму намного больше, чем Российская империя и РСФСР вместе взятые за предыдущие 170 лет. А мнение, что, мол, в 1954-м, к 300-летию так называемого воссоединения Украины с Россией, Хрущев «по-пьяне подмахнул» передачу Крыма Украине — это чушь собачья. Ведь в начале 1954-го, когда стартовал процесс передачи, он еще не руководил страной монопольно, это началось только в 1958 году. И не он, кстати, председательствовал на вышеупомянутом заседании президиума ЦК КПСС 25 января 1954 года. Это был тогдашний глава правительства СССР Георгий Маленков. Члены президиума, голосуя за передачу Крыма Украине, были ознакомлены с реалиями и понимали острую, фактическую необходимость такого решения. Тем более, двое из них — Хрущев и Каганович — ранее возглавляли УССР и были уверены, что только Украина сможет решить колоссальную по масштабам задачу реанимации Крыма. И Украина полностью оправдала доверие.