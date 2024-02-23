Номан Челебиджихан: почему именем этого крымского татарина назвали батальон ВСУ

Лидер государственный и лидер духовный

Сразу отметим, что этот батальон не мононациональный, не этнический, но в штате его много представителей крымскотатарского народа.

Дата рождения Номана Челебиджихана в истории не сохранилась — только 1885 год. Зато накрепко запомнил его народ дату 23 февраля 1918 года, когда в севастопольской тюрьме матросы-большевики расстреляли главу Крымской Народной Республики, муфтия (высшее духовное лицо у мусульман) Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии Номана Челебиджихана.

В Стамбульском университете он получил высшее юридическое и богословское образование. В годы учебы создал несколько крымскотатарских патриотических организаций национально-освободительного толка. С началом Первой мировой войны возвратился в Крым, там работал над стратегией национальной борьбы.

После Февральской революции 1917 года политические организации в Крыму вышли из подполья. В марте прошел I Всекрымский мусульманский съезд, на котором был учрежден Временный Крымско-Мусульманский исполком, председателем которого был избран Челебиджихан.

Одновременно он стал первым муфтием мусульман Крыма, который не назначался министром внутренних дел, а был избран голосованием делегатов. С его участием была создана Национальная партия. Челебиджихан призывал формировать мусульманские вооруженные силы, в первую очередь на основе Крымского драгунского полка и других частей, укомплектованных крымскими татарами.

23 июня 1917 года Номан Челебиджихан был арестован по обвинению в антиправительственной агитации среди татарских солдат. Однако вскоре его вынуждены были освободить, так как крымские татары выразили протест в защиту своего лидера, скрепив его 5 тысячами подписей.

Крымская народная республика

В конце 1917 года в Крыму прошёл I Курултай (орган народного представительства) крымскотатарского народа, подготовленный Номаном Челебиджиханом. Он входил в комиссию по разработке проекта Конституции Крымской Народной Республики. 13 декабря 1917 года Курултай провозгласил создание Крымской Народной Республики.

Челебиджихан был избран председателем национального правительства. Но пришедшие к власти большевики, не признавшие крымскотатарское правительство, решили угробить крымскую государственность.

Они активизировали свои действия в Крыму, при помощи Черноморского флота свергли крымскотатарское национальное правительство и за короткий срок захватили весь Крымский полуостров.

Убит революционными матросами…

Номан Челебиджихан стал жертвой анархии и революционного террора в Крыму. 26 января 1918 года он был арестован, а 23 февраля убит революционными матросами. Его тело выбросили в Чёрное море…

Но память об этом человеке жива. Если во время новой войны с убившей его страной его имя носит боевое подразделение братьев по крови — значит, точно жива. Мало того, ведь Номан Челебиджихан ещё и как поэт вошел в историю крымскотатарского народа. Слова его стихотворения «Ant etkenmen!» («Я поклялся!») стали национальным гимном крымских татар.

Читайте также: Как 70 лет назад Крым стал Украиной и почему это правильно