Сейчас на злосчастном спуске техника, специалисты, вагончик для рабочих, плитка, разобранные трамвайные рельсы… Проехать, конечно, невозможно.

Ремонт, напомним, был остро необходим: на спуске проседали трамвайные рельсы, появились трещины, проезд транспорта стал «под вопросом», особенно на проблемном участке ближе к Пересыпскому мосту.

Напомним также, что одесский спуск Виталия Блажко (тогда еще Маринеско) уже капитально ремонтировали в 2019-2020 годах.

Сейчас суть проводимых работ на спуске заключается в том, что здесь устраивают новые дренажные системы, чтобы отвести воду. Устройство дренажной системы производится с целью стабилизации, что исключит возможность дальнейшей просадки склона.

В свое время, по словам авторов проекта «очередного» ремонта спуска, для выполнения этой работы требуется от четырех до семи месяцев. Как оно будет на практике – покажет время.

Как сообщала «Одесская жизнь», в связи с ремонтом проблемного участка на спуске Виталия Блажко многие автобусы и трамваи изменили маршруты.

Как сейчас выглядит проблемный участок спуска Виталия Блажко и как ведутся работы, смотрите на наших фотографиях.

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