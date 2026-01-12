Ключевые моменты:

На спасение одесского памятника архитектуры выделили 10,3 млн гривен из городского бюджета.

Дом Вернета находится в критическом состоянии: после пожара в июле прошлого года жители 13 квартир остались без крыши и системы отопления.

Работы включают укрепление фундамента и стен, замену всех инженерных сетей и полную реконструкцию кровли.

Тендер завершится 14 января, а завершить все противоаварийные этапы и консервацию планируют до конца 2027 года.

Соответствующий тендер, объявленный департаментом городского хозяйства горсовета, обнародован в системе электронных закупок Prozorro.

Что известно об одесском доме Вернета

Доходный дом Вернета расположен в Приморском районе Одессы, на углу улиц Нежинской, 52 и Киры Муратовой, 10. Здание, возведенное по проекту архитектора Адольфа Минкуса, является памятником архитектуры местного значения. Известно, что в 1920-1940-х годах здесь жил известный зоолог, профессор Николай Лигнау.

После большого пожара в ночь на 3 июля прошлого года дом лишился крыши. Тогда пострадали 13 квартир, а из-за отсутствия кровли и поврежденных коммуникаций жители остались на зиму без отопления и защиты от осадков.

Восстановление одесского дома Вернета: что планируют сделать

Противоаварийные мероприятия станут первым этапом масштабной реставрации. Согласно опубликованной документации, подрядчик должен укрепить фундамент, усилить несущие стены и перекрытия, а также отремонтировать кровлю для защиты здания от влаги.

Проект также предусматривает полную замену инженерных сетей (водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления) и консервацию фасадного декора.

Поскольку объект имеет статус памятника архитектуры, к работам допустят только компании со специальной лицензией на работу с объектами класса СС3. Все работы должны проводиться с соблюдением реставрационных норм, чтобы сохранить аутентичный вид здания.

Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 14 января 2026 года. Согласно условиям тендера, все работы должны быть завершены до конца 2027 года.

Фото: Думская