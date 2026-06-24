Ключевые моменты:

За период с 8 по 21 июня на маршруте Киев — Одесса на 29,2 тыс. доступных мест пришлось более 131,8 тыс. поисковых запросов.

На втором месте Львов (спрос выше в 3 раза), далее следуют Харьков, Днепр и Винница (спрос превышен в 2 раза).

Из-за войны и износа парк вагонов критически сократился: 46 вагонов уничтожены врагом, а еще 1,1 тыс. единиц подлежат списанию.

«Охота» за билетами: почему этим летом уехать в Одессу на поезде стало практически невозможно

С наступлением летнего сезона 2026 года покупка билетов на популярные направления «Укрзалізниці» превратилась для украинцев в настоящий квест. Соцсети буквально взрываются от шквала возмущенных публикаций: пассажиры жалуются, что свободные места исчезают из системы за считанные секунды после открытия продаж, а уехать в пиковые дни — например, в пятницу или воскресенье — не удается даже за три недели до поездки.

В «Укрзалізниці» констатируют: спрос на пассажирские перевозки в разы превысил физические возможности железной дороги.

Главные причины критического дефицита:

Военные потери и разрушения: За время полномасштабного вторжения вражескими обстрелами было безвозвратно уничтожено 46 пассажирских вагонов.

Очереди на ремонт: Еще около 200 единиц подвижного состава, включая скоростные поезда «Интерсити+», сейчас простаивают в ожидании ремонта из-за повреждений от обстрелов и столкновений.

Критический износ парка: Около 1,1 тысячи вагонов находятся на грани вывода из эксплуатации из-за предельного возраста и технической непригодности. Новые закупки не перекрывают эти дыры.

Приоритет для организованных групп: Летом резко выросли масштабы детских перевозок. Только за последние две недели УЗ перевезла более 43,5 тысяч детей в составе групп (в первую очередь, юных спортсменов и детей военнослужащих), под которые бронируются целые вагоны.

В течение всего летнего сезона 2026 года «Укрзалізниця» ожидает значительных проблем с билетами на пассажирские поезда. В частности, на отдельных рейсах дефицит мест может быть особенно критическим – на 1 место приходится по 6-7 желающих.

Топ-3 лайфхака: как «охотиться» за билетами в приложении УЗ

Поскольку билеты на популярные направления раскупаются в первые минуты открытия продаж (за 20 суток до рейса, ровно в 08:00), пассажирам рекомендуют использовать цифровые инструменты в официальном приложении «Укрзалізниці».

Мониторинг рейсов: Функция позволяет отслеживать конкретный поезд или направление целиком. Как только кто-то сдаст билет или УЗ добавит вагон, вам придет мгновенное push-уведомление.

Функция автовыкупа (для самых дефицитных поездов): Система может купить билет за вас автоматически в секунду его появления в системе. Чтобы настроить:

авторизуйтесь через «Дія.Підпис»,

введите данные пассажира и внесите предоплату.

Если за время поисков билет так и не появится, деньги автоматически вернутся на карту.

Проверяйте систему регулярно: «Укрзалізниця» постоянно снимает вагоны с менее загруженных направлений и цепляет их к дефицитным поездам (особенно на маршрутах в Одессу и Львов).

Инструкция для пассажиров: куда звонить и писать, если возникли проблемы

Информационные службы УЗ сейчас перегружены и обрабатывают около 5000 звонков в день. Железнодорожники опубликовали четкий алгоритм, как связаться с поддержкой быстрее:

Если вы звоните на горячую линию: Ни в коем случае не кладите трубку, если линия занята. Ваш звонок удерживается в электронной очереди. Если вы сбросите вызов и наберете заново, то автоматически попадете в самый конец очереди.

Ни в коем случае не кладите трубку, если линия занята. Ваш звонок удерживается в электронной очереди. Если вы сбросите вызов и наберете заново, то автоматически попадете в самый конец очереди. Для письменных обращений: Пишите на email service@uz.gov.ua или через форму связи в приложении. Если вопрос экстренный — оставляйте комментарий или пишите в личные сообщения на официальных страницах УЗ в соцсетях.

Полезные ссылки для пассажиров: