Ключевые моменты:
- За период с 8 по 21 июня на маршруте Киев — Одесса на 29,2 тыс. доступных мест пришлось более 131,8 тыс. поисковых запросов.
- На втором месте Львов (спрос выше в 3 раза), далее следуют Харьков, Днепр и Винница (спрос превышен в 2 раза).
- Из-за войны и износа парк вагонов критически сократился: 46 вагонов уничтожены врагом, а еще 1,1 тыс. единиц подлежат списанию.
«Охота» за билетами: почему этим летом уехать в Одессу на поезде стало практически невозможно
С наступлением летнего сезона 2026 года покупка билетов на популярные направления «Укрзалізниці» превратилась для украинцев в настоящий квест. Соцсети буквально взрываются от шквала возмущенных публикаций: пассажиры жалуются, что свободные места исчезают из системы за считанные секунды после открытия продаж, а уехать в пиковые дни — например, в пятницу или воскресенье — не удается даже за три недели до поездки.
В «Укрзалізниці» констатируют: спрос на пассажирские перевозки в разы превысил физические возможности железной дороги.
Главные причины критического дефицита:
- Военные потери и разрушения: За время полномасштабного вторжения вражескими обстрелами было безвозвратно уничтожено 46 пассажирских вагонов.
- Очереди на ремонт: Еще около 200 единиц подвижного состава, включая скоростные поезда «Интерсити+», сейчас простаивают в ожидании ремонта из-за повреждений от обстрелов и столкновений.
- Критический износ парка: Около 1,1 тысячи вагонов находятся на грани вывода из эксплуатации из-за предельного возраста и технической непригодности. Новые закупки не перекрывают эти дыры.
- Приоритет для организованных групп: Летом резко выросли масштабы детских перевозок. Только за последние две недели УЗ перевезла более 43,5 тысяч детей в составе групп (в первую очередь, юных спортсменов и детей военнослужащих), под которые бронируются целые вагоны.
В течение всего летнего сезона 2026 года «Укрзалізниця» ожидает значительных проблем с билетами на пассажирские поезда. В частности, на отдельных рейсах дефицит мест может быть особенно критическим – на 1 место приходится по 6-7 желающих.
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Топ-3 лайфхака: как «охотиться» за билетами в приложении УЗ
Поскольку билеты на популярные направления раскупаются в первые минуты открытия продаж (за 20 суток до рейса, ровно в 08:00), пассажирам рекомендуют использовать цифровые инструменты в официальном приложении «Укрзалізниці».
Мониторинг рейсов: Функция позволяет отслеживать конкретный поезд или направление целиком. Как только кто-то сдаст билет или УЗ добавит вагон, вам придет мгновенное push-уведомление.
Функция автовыкупа (для самых дефицитных поездов): Система может купить билет за вас автоматически в секунду его появления в системе. Чтобы настроить:
- авторизуйтесь через «Дія.Підпис»,
- введите данные пассажира и внесите предоплату.
Если за время поисков билет так и не появится, деньги автоматически вернутся на карту.
Проверяйте систему регулярно: «Укрзалізниця» постоянно снимает вагоны с менее загруженных направлений и цепляет их к дефицитным поездам (особенно на маршрутах в Одессу и Львов).
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Инструкция для пассажиров: куда звонить и писать, если возникли проблемы
Информационные службы УЗ сейчас перегружены и обрабатывают около 5000 звонков в день. Железнодорожники опубликовали четкий алгоритм, как связаться с поддержкой быстрее:
- Если вы звоните на горячую линию: Ни в коем случае не кладите трубку, если линия занята. Ваш звонок удерживается в электронной очереди. Если вы сбросите вызов и наберете заново, то автоматически попадете в самый конец очереди.
- Для письменных обращений: Пишите на email service@uz.gov.ua или через форму связи в приложении. Если вопрос экстренный — оставляйте комментарий или пишите в личные сообщения на официальных страницах УЗ в соцсетях.
Полезные ссылки для пассажиров:
- Официальный сайт АО «Укрзалізниця» вкладка «Пассажирам».
- Онлайн-заказ спецсервисов УЗ — заказ билетов для военнослужащих и их семей, инклюзивных вагонов, помощь вокзального волонтера и поиск утерянных вещей.
- Онлайн-табло задержек поездов — проверка опозданий поездов дальнего следования в реальном времени.