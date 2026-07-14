Ключевые моменты:

Проспали станцию? Вас вернут бесплатно: Если вы проехали остановку, начальник поезда обязан составить акт, который позволит бесплатно вернуться назад на другом рейсе.

Микроволновка и холодильник — для всех: Пассажиры имеют полное право бесплатно разогреть еду или положить продукты в холодильник в служебном купе.

Страховка уже в билете: В цену каждого проездного заложен страховой сбор. При любой травме в пути пассажиру положена денежная компенсация.

За что не нужно доплачивать в поездах «Укрзализныци»

Наверное, самый большой страх любого пассажира дальнего следования — проспать свою станцию глубокой ночью. Если это произошло, паниковать и судорожно искать деньги на такси не нужно. Согласно правилам перевозок, вы имеете право вернуться на станцию назначения абсолютно бесплатно.

Для этого нужно сразу обратиться к проводнику или начальнику поезда. Последний составит специальный акт, который продлит действие вашего билета. На основании этого документа вас бесплатно посадят на встречный поезд, который доставит вас обратно.

Кроме того, каждый пассажир имеет законное право без каких-либо доплат:

Получить кипяток и питьевую воду: Проводник обязан предоставить горячую воду для вашего чая или быстрого обеда по первому требованию.

Проводник обязан предоставить горячую воду для вашего чая или быстрого обеда по первому требованию. Воспользоваться аптечкой: Базовый набор медикаментов должен быть в каждом вагоне. Если у вас разболелась голова, поднялась температура или вы порезались — лекарства вам обязаны выдать бесплатно.

Базовый набор медикаментов должен быть в каждом вагоне. Если у вас разболелась голова, поднялась температура или вы порезались — лекарства вам обязаны выдать бесплатно. Попросить ремни безопасности: Если вы едете на верхней полке и боитесь упасть (или путешествуете с ребенком), потребуйте у проводника страховочные ремни. Их обязаны выдать и закрепить.

Если вы едете на верхней полке и боитесь упасть (или путешествуете с ребенком), потребуйте у проводника страховочные ремни. Их обязаны выдать и закрепить. Использовать бытовую технику: Холодильник и микроволновка в купе проводника предназначены в том числе и для нужд пассажиров. Вы можете попросить разогреть детское питание или временно пристроить скоропортящиеся продукты.

Холодильник и микроволновка в купе проводника предназначены в том числе и для нужд пассажиров. Вы можете попросить разогреть детское питание или временно пристроить скоропортящиеся продукты. Постельное белье уже включено в билет на поезд Укрзализныци, если вы от него не отказались при оформлении билета на поезд (информация о постельном белье обозначена «ПБ», 3-я строчка снизу).

уже включено в билет на поезд Укрзализныци, если вы от него не отказались при оформлении билета на поезд (информация о постельном белье обозначена «ПБ», 3-я строчка снизу). Плохо постирана постель: Если вы обнаружили плохо выстиранное постельное белье (с пятнами), требуйте его замену, даже если все комплекты будут такими. Обычно после третьего грязного комплекта вам принесут чистый из спального вагона.

Травма в дороге: как получить компенсацию от страховой

Мало кто обращает внимание на мелкий шрифт в железнодорожном билете, а ведь там указана страховая компания. Каждый пассажир «Укрзализныци» застрахован на время поездки.

Если во время движения поезда вы получили травму (например, упали с полки при резком торможении, сильно обварились кипятком или получили ушиб из-за упавшей багажной полки), алгоритм действий следующий:

Немедленно вызовите проводника и потребуйте начальника поезда.

Начальник поезда обязан составить акт о несчастном случае (документ установленной формы).

Сохраняйте билет (электронный или бумажный) и этот акт до конца лечения.

С этими документами обратитесь в страховую компанию, указанную в вашем проездном, для выплаты компенсации.

Ранее «Одесская жизнь» подробно разбирала извечный «конфликт полок» в поездах. Напомним, что обладатель билета на нижнее место имеет полное приоритетное право пользоваться им на протяжении всей поездки, а проводник не может принудительно заставить пассажиров меняться местами, даже если кому-то тяжело подниматься наверх по состоянию здоровья.