Ключевые моменты:
- «Укрзалізниця» временно изменила расписание пригородных поездов из-за ремонта путей.
- Пассажирам рекомендуют перед поездкой проверять актуальное расписание движения.
Какие поезда изменят маршрут и время отправления
Пассажирам Одесской области следует предварительно проверить график движения пригородных поездов.
15, 17, 19 и 21 июля временно изменят маршрут. Первоначальной и конечной станцией для них станет Голта. Это касается поездов:
- №6272 Подольск — Помощная;
- №6275 Помошная — Подольск
20, 22 и 24 июля изменится время отправления следующих пригородных поездов:
- №6252 Одесса — Вапнярка будет отправляться в 08:16 вместо 08:30;
- №6254 Одесса — Подольск будет отправляться в 10:46 вместо 10:54.
22 и 24 июля корректировки коснутся и рейсов в Одессу:
- №6407 Мартыновская — Одесса будет отправляться в 15:25 и прибывать в Одессу в 20:25 (вместо 14:30 и 19:11);
- №6413 Помочная — Одесса будет отправляться со станции Колосовка в 09:23 вместо 08:57, а прибытие в Одессу запланировано на 13:03 вместо 12:25.
Также 23, 25, 27, 30, 31 июля и 2 августа ряд пригородных поездов временно не будет остановку на станции Обходная.
Это касается рейсов:
- №6272 Подольск — Помощная;
- №6273 Помошная — Подольск;
- №6274 Подольск — Помощная.
В «Укрзалізниця» рекомендуют пассажирам перед поездкой проверять актуальное расписание, поскольку изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ на путях.
Читайте также: Новое расписание поездов из Одессы и в Одессу: все маршруты и время отправления (летнее обновление)