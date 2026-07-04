Ключевые моменты:

В “Укрзалізниці” объяснили, почему в поездах в Одессу кондиционеры могут работать неэффективно во время жары.

Из около 1400 вагонов, курсирующих в летний сезон, кондиционерами оборудованы примерно 1000, но часть систем устарела.

Кондиционеры эффективно охлаждают вагоны только при движении со скоростью более 40 км/ч, а при длительных стоянках их работа ослабевает.

Металлические вагоны под солнцем могут нагреваться до +60 °С, поэтому для их охлаждения после начала движения требуется время.

Жара в поездах

В разгар летней жары пассажиры поездов, в том числе курсирующих в Одессу, все чаще жалуются на работу кондиционеров. В «Укрзалізниці» объяснили, почему охлаждение в вагонах может быть недостаточным, сколько поездов оборудованы кондиционерами и что делают для обновления подвижного состава.

По информации “Укрзалізниці”, на пике летних перевозок компания выпустила на маршруты около 1400 пассажирских вагонов. Из них около 1000 оборудованы системами кондиционирования. Кстати, значительная часть этих вагонов имеет кондиционеры старого образца. Такие системы не рассчитаны на экстремально высокие температуры, поэтому при сильной жаре могут работать со сбоями.

В УЗ объясняют, что система кондиционирования эффективно работает только при движении поезда со скоростью более 40 км/ч. Если поезд долго стоит на станции или медленно движется, охлаждение может быть менее ощутимым.

Это особенно актуально для международных рейсов, проходящих пограничный и таможенный контроль, а также маршрутов по отдельным участкам территории Молдовы и Румынии.

В компании отмечают, что если бы все вагоны без кондиционирования оставили в депо, соотношение спроса к предложению составляло бы не менее 11:1. В то же время, парк постепенно обновляют: ежемесячно поступают новые вагоны, а старые модернизируют, в частности устанавливают более мощные аккумуляторные батареи.

В “Укрзалізниці” заявили, что уже переоборудовали 61 вагон новыми кондиционерами и батареями повышенной емкости.

В общем, металлический корпус пассажирского вагона массой 40–60 тонн после нескольких часов нахождения под прямыми солнечными лучами может нагреваться до +60 °С и больше. Соответственно после начала движения кондиционера нужно время, чтобы охладить не только воздух, но и металлический корпус, стены, потолок, сиденья и другие элементы интерьера, накопившие тепло. В летний период, где это позволяют технологические возможности и график движения, охлаждают вагоны еще до посадки пассажиров.

Что советуют пассажирам

Тем, кто отправляется поездом в Одессу или в другие города во время жары, в “Укрзалізниці” рекомендуют взять с собой:

достаточный запас питьевой воды;

портативный вентилятор или веер;

повербанк;

легкий головной убор;

перекус, который не портится при высокой температуре.

Пассажирам, тяжело переносящим жару или имеющим хронические заболевания, советуют заранее проконсультироваться с семейным врачом относительно необходимых медикаментов для путешествия.

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