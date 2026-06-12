Ключевые моменты:

С 28 июня начнет курсировать поезд «Интерсити» Днепр – Одесса №753/754.

Это первый прямой скоростной поезд между Днепром и Одессой за годы независимости.

Билет второго класса стоит 501 гривну, первого класса – 1446 гривен.

Время в пути составит примерно 7 часов 40 минут.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці», на лето железнодорожники разработали специальный график движения скоростных электропоездов по треугольнику Киев – Одесса – Днепр. Такая схема позволяет одному составу поочередно обслуживать сразу несколько востребованных маршрутов.

В компании отмечают, что новый маршрут позволит разгрузить существующие направления и увеличить количество доступных мест в летний сезон.

«Интерсити» Днепр – Одесса: сколько стоит билет

Продажу билетов уже открыли. По информации «Укрзалізниці», цены на билеты на новый поезд распределились следующим образом:

2-й класс – 501 гривна;

1-й класс – 1446 гривен.

Добраться из Днепра в Одессу (и обратно) на «Интерсити» можно за 7 часов 40 минут.

Ранее «Укрзалізниця» анонсировала июньские изменения в движении пригородных поездов в Одесской области и увеличения количества мест в популярных направлениях.