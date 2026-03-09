Ключевые моменты:
- В спортивной школе №5 планируют провести капитальный ремонт здания и благоустроить территорию.
- Предварительная стоимость проекта — около 61,5 млн гривен, работы могут завершить до конца года.
- После реконструкции зал станет более универсальным и сможет принимать городские соревнования.
Капитальный ремонт спортивной школы №5 в Одессе
В Одессе готовятся к капитальному ремонту здания детско-юношеской спортивной школы №5, расположенной на улице Михаила Комарова. Вопрос обсуждали на заседании комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями.
Площадь здания составляет примерно 2,6 тысячи квадратных метров. После рассмотрения профильной комиссией вопрос планируют вынести на сессию городского совета. Если депутаты поддержат решение, начнется подготовка к проведению ремонтных работ.
Сколько стоит ремонт и когда начнутся работы
Подготовка проекта продолжается уже некоторое время. По словам исполняющего обязанности начальника городского управления физической культуры и спорта, здание уже закрепили за спортивной школой на праве пользования. Также завершается оформление земельного участка.
Объект также внесли в государственную систему управления публичными инвестициями DREAM. Капитальный ремонт запланирован на этот год. Ориентировочная стоимость работ составляет около 61,5 млн гривен. В эту сумму входит не только обновление здания, но и благоустройство прилегающей территории.
В ближайшее время планируют объявить закупку на разработку проектно-сметной документации. После завершения проектирования начнется подготовка непосредственно к ремонту.
Сейчас в спортивной школе №5 работают секции художественной гимнастики, бокса, бадминтона и гандбола. Здесь тренируются примерно 400 детей.
Во время капитального ремонта тренировочный процесс временно остановят. Однако после обновления спортивный зал планируют сделать более универсальным. В нем собираются установить небольшие трибуны, чтобы в школе можно было проводить городские соревнования по разным видам спорта.
