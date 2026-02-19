Ключевые моменты:

Вместимость укрытия увеличили с 200 до 500 мест.

Помещение оборудовано вентиляцией, санузлами и адаптировано для людей с инвалидностью.

Во время тревог укрытие открыто не только для учеников, но и для жителей района.

Укрытие в лицее №12 Одессы

В Одессе в лицее №12 Пересыпского района после ремонтных работ значительно расширили укрытие. Теперь оно может принять до 500 человек.

Помещение соответствует требованиям безопасности. Здесь установлена приточно-вытяжная вентиляция, оборудованы санитарные комнаты, а также учтены нормы инклюзии, чтобы укрытие было доступным для всех.

Для учеников обустроили индивидуальные места и столы. Это позволяет при необходимости продолжать занятия даже во время воздушной тревоги.

Если пребывание затягивается, для детей предусмотрены сухие пайки.

Руководитель городского департамента образования и науки Юлия Филлер отметила, что помещение при необходимости можно расширить еще больше. Однако, по ее словам, все надеются на скорейший мир, чтобы укрытие использовалось только как игровая зона.

Во время воздушных тревог укрытие доступно не только для школьников, но и для жителей района.

Читайте также: Одесские школы и детсады под обстрелами: сколько учебных заведений пострадало с начала войны