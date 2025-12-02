Ключевые моменты:

Одесский лицей №121 временно закрывают для проведения капитального ремонта из-за аварийного состояния здания.

Необходимо усилить фундамент и устранить трещины в стенах.

Средства на капитальный ремонт в городском бюджете отсутствуют, поэтому проект загружен в систему DREAM для получения государственного финансирования.

Учащихся временно переведут в соседние школы.

Срок начала и продолжительность ремонта пока не определены.

Учебное заведение капитально ремонтируют

Одесский лицей №121 временно будет закрыт для проведения капитального ремонта. В общем, будет усилен фундамент и устранены трещины в стенах.

По словам заместителя начальника управления капитального строительства Ларисы Янушкевич, ранее проводились ремонтные работы: были установлены маячки. Соответственно, трещины стабильны и не увеличиваются. Однако этого недостаточно и нужно укреплять фундамент. Правда, средств на капитальный ремонт в бюджете нет. Проект реконструкции уже представлен в систему DREAM с надеждой на государственную поддержку.

Что касается учащихся, то их на период ремонта переведут в другие учебные заведения, расположенные рядом. В то же время перевод возможен только после получения финансирования, конкретные сроки пока не определены.

Напомним, Одесский лицей №121 – это известное учебное заведение с углубленным изучением иностранных языков и статусом ассоциированной школы ЮНЕСКО. Здание лицея было построено в 1936-1937 годах по типовому проекту архитектора Лазаря Борисовича Белкина из камней разрушенного находившегося рядом Спасо-Преображенского собора. В сентябре 1937 года школа открыла свои двери для учащихся.

Следует добавить, что в 1960-80-х годах лицей был одним из двух учебных заведений в Одессе, где преподавание велось на украинском языке.

