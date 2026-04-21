В Одесской области проведут масштабную уборку Карагольского залива.

Главная цель – очистить заповедную зону от мусора и инвазивного растения-дурнишника.

Мероприятие состоится в субботу, 25 апреля, начало в 10:00.

Для участников организуют трансфер, обеспечат инвентарем и водой.

Основная задача волонтеров – не только убрать бытовой мусор, но и очистить берег от инвазивного растения-дурнишника (нетреба). Это растение активно захватывает территорию, вытесняя местную флору и истощая почву, что негативно сказывается на комфорте обитателей парка – птиц и рыб.

Акция пройдет в субботу, 25 апреля. Начало запланировано на 10:00, общая продолжительность работ на локации составит около трех часов.

Организаторы берут на себя всю логистику и обеспечение: для волонтеров будет организован трансфер, место сбора которого сообщат после регистрации. Также добраться до места можно на собственном автомобиле. На месте участники получат все необходимое: перчатки, инвентарь, питьевую воду и памятные головные уборы.

