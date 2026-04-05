Ключевые моменты:

Сегодня в одесском парке Шевченко впервые провели открытую акцию по выпуску летучих мышей.

В дикую природу вернули краснокнижных рукокрылых, часть животных отправили на реабилитацию в Харьков.

Все виды летучих мышей в Украине находятся под защитой, а война усложняет их выживание.

Краснокнижные переселенцы

Как сообщила специалист Центра реабилитации Анжелика Бут, это первый подобный масштабный выезд в Одессе. Ранее работа велась более закрыто, но благодаря расширению волонтерской сети, акцию удалось сделать публичной.

«Вчера аналогичные выпуски прошли в Полтаве и Киеве, собрав сотни людей. Наша цель – развенчать мифы об этих животных, чтобы дети их не боялись, а взрослые понимали их ценность для экосистемы», – отметила специалист.

Среди тех, кто сегодня обрел свободу – рыжие вечерницы. Однако не все подопечные Центра смогли вернуться в природу прямо сейчас. Часть животных отправили в Харьков для завершения курса реабилитации под присмотром опытных хироптерологов (специалистов, изучающих рукокрылых).

Почему это важно?

Все 28 видов летучих мышей, обитающих в Украине, находятся под защитой закона и внесены в Красную книгу. Война создала новые вызовы для их выживания: от разрушения привычных мест зимовки до постоянного стресса от обстрелов.

«Мы хотим показать, что природа нуждается в защите прямо сейчас. Мы, люди, можем о себе позаботиться, а животные – нет. Рукокрылые очень сильно страдают от войны, и каждая спасенная жизнь – это вклад в сохранение нашего биоразнообразия», – подчеркивают волонтеры.

Интересный факт:

Название «кажан» (укр.) происходит от староукраинского слова «кожа». Это связано с тем, что роль крыльев у этих зверьков выполняют тонкие, но прочные кожаные перепонки.

Источник: Інтент