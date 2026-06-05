Ключевые моменты:

Во время рейда на Дунае обнаружили черноморского лосося весом 3,9 кг.

Рыба относится к редким видам и занесена в Красную книгу.

Ученые провели биологический анализ и взяли образцы для генетических исследований.

Результаты помогут изучить популяцию и миграции вида в Черноморском регионе.

Как сообщили в Госрыбагентстве, это редкий представитель ихтиофауны бассейна Черного моря, требующий особого внимания со стороны ученых и природоохранных органов. Появление лосося в реке во время нереста представляет огромный научный интерес из-за скрытности этого вида.

Ученые провели полный биологический анализ рыбы: определили размеры, пол и возраст, а также взяли образцы тканей для дальнейших молекулярно-генетических исследований, чтобы точно определить происхождение этой особи и сравнить результаты с общеевропейскими базами данных. Это поможет понять, откуда именно рыба мигрировала в украинские воды.

«Черноморский лосось является одним из наименее изученных лососевых представителей в регионе. Его появление в отловах происходит крайне редко, поэтому каждый зафиксированный случай имеет важное значение для понимания современного состояния популяции и разработки мер по ее сохранению», – отметил Глава Госрыбагентства Игорь Клименок.

Все собранные материалы будут внесены в национальную базу данных для дальнейшего изучения путей миграции и охраны этого ценного вида рыб.

Ранее в Измаильском районе на Одесчине браконьеры поймали в Дунае двух севрюг – редкий вид осетровых, занесенный в Красную книгу Украины. На нарушителей составили административные материалы за грубое нарушение правил рыболовства, а рыбу выпустили обратно в Дунай.