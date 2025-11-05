Ключевые моменты:

В Николаеве утром зафиксирован взрыв — вероятно, из-за удара управляемой авиабомбы.

За сутки Россия нанесла более 4,5 тысячи обстрелов и 51 авиаудар.

Украинские силы обороны уничтожили около 900 российских военных и десятки единиц техники.

Взрыв в Николаеве: Россия применила управляемую авиабомбу

Утром 5 ноября в Николаеве прогремел взрыв. По данным мониторингового канала «Николаевский Ванек», около 05:30 российские войска запустили управляемую авиабомбу, предположительно УМПБ-5, в сторону микрорайона Кульбакино.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью и утром город подвергся атакам дронов-«шахедов» и авиационных средств поражения. Основная цель — промышленная инфраструктура. Пострадавших нет.

Помимо Николаева, российские войска ночью атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады — также без жертв. Однако в других регионах последствия оказались трагическими.

В Купянске (Харьковская область) погибли две женщины — 62 и 42 лет. В Константиновке Донецкой области погиб один мужчина, еще шесть человек получили ранения, в том числе в Доброполье, Краматорске и Райгородке.

В Синельниковском районе Днепропетровской области атака РФ унесла жизни двух человек, четверо ранены.

Четыре спасателя ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район. Российский FPV-дрон попал в микроавтобус, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено.

Ситуация на фронте: 154 боевых столкновения за сутки

На направлении Покровска российские войска сосредоточили беспрецедентное количество личного состава — около 170 тысяч солдат, что составляет почти весь контингент, вторгшийся в Украину в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщил старший сержант Рон, представитель разведки 42 отдельной механизированной бригады, в эфире телеканала Мы-Украина.

По словам военного, оккупанты пытаются взять Покровск в тактическое кольцо, раздробив силы на мелкие группы. В частности, 11 тысяч пехотинцев действуют волнами, продвигаясь по несколько человек, чтобы избежать массовых бунтов среди солдат, которых бросают на штурм без шансов на выживание.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Россия нанесла один ракетный и 51 авиационный удар, сбросила 86 управляемых авиабомб и выпустила более 4,6 тысячи снарядов, включая 133 залпа РСЗО.

Украинские силы обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожили девять артсистем и один важный объект.

Потери российских войск за сутки составили около 900 человек, а также три танка, три бронемашины, 24 артиллерийские системы, два комплекса ПВО, почти 400 дронов и 70 единиц техники.