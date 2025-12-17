Ключевые моменты:

За сутки подключили к сети еще более 250 тысяч семей

Без света еще 32,9 тысячи домов.

Власти хотят поддержать бизнес, открывающий «Пункти незламності».

Без электроэнергии остаются 32,9 тысячи домов

По информации ДТЭК, восстановили свет для 583 700 домохозяйств в Одесской области. За последние сутки специалисты подключили к сети еще более 250 тысяч семей. Правда, без электроэнергии остаются 32,9 тысячи домов.

Следует отметить, что энергетики подключают всю доступную мощность, поступающую в регион, чтобы обеспечить хотя бы несколько часов электричества. Кроме того, ремонтные бригады работают круглосуточно и не останавливаются ни на мгновение, чтобы быстрее стабилизировать поставки и вернуть свет в каждый дом.

Поддержка предпринимателей

Как известно, в Одессе и области функционирует много «Пунктів незламності», работающих на базе частных магазинов, кафе и т.д.

По информации пресс-службы Одесской МВА, завтра на внеочередное заседание исполкома будет вынесено решение, предусматривающее стимулирование предпринимателей, открывающих или удерживающих пункты несокрушимости в своих помещениях.

Что предлагают:

частично компенсировать затраты на приобретение генераторов;

возмещать расходы на горючее и обслуживание генераторов;

освободить от арендной платы до конца военного положения предпринимателей, которые арендуют коммунальное имущество и предоставляют свои помещения как «Пункти незламності».

Также читайте: Более 20 тысяч горячих обедов за несколько дней: как работает кухня «Укрзалізниці» в Одессе.