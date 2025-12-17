Ключевые моменты:
- За сутки подключили к сети еще более 250 тысяч семей
- Без света еще 32,9 тысячи домов.
- Власти хотят поддержать бизнес, открывающий «Пункти незламності».
Без электроэнергии остаются 32,9 тысячи домов
По информации ДТЭК, восстановили свет для 583 700 домохозяйств в Одесской области. За последние сутки специалисты подключили к сети еще более 250 тысяч семей. Правда, без электроэнергии остаются 32,9 тысячи домов.
Следует отметить, что энергетики подключают всю доступную мощность, поступающую в регион, чтобы обеспечить хотя бы несколько часов электричества. Кроме того, ремонтные бригады работают круглосуточно и не останавливаются ни на мгновение, чтобы быстрее стабилизировать поставки и вернуть свет в каждый дом.
Поддержка предпринимателей
Как известно, в Одессе и области функционирует много «Пунктів незламності», работающих на базе частных магазинов, кафе и т.д.
По информации пресс-службы Одесской МВА, завтра на внеочередное заседание исполкома будет вынесено решение, предусматривающее стимулирование предпринимателей, открывающих или удерживающих пункты несокрушимости в своих помещениях.
Что предлагают:
- частично компенсировать затраты на приобретение генераторов;
- возмещать расходы на горючее и обслуживание генераторов;
- освободить от арендной платы до конца военного положения предпринимателей, которые арендуют коммунальное имущество и предоставляют свои помещения как «Пункти незламності».
Также читайте: Более 20 тысяч горячих обедов за несколько дней: как работает кухня «Укрзалізниці» в Одессе.