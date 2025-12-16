Ключевые моменты:

Энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более 220 тыс. домохозяйств в Одесской области.

Самая сложная ситуация в Одессе: инфраструктура сильно повреждена.

Воздушные тревоги (по нескольку часов) усложняют работу.

Графика нет.

Энергетики работают во время тревог

По данным ДТЭК «Одесские электросети», сегодня электричества вернули свет более 220 тысяч домохозяйств в Одесской области. Однако именно в городе Одесса ситуация со светом наиболее сложная. Ведь инфраструктура, обеспечивающая город электроэнергией, получила значительные повреждения.

По словам Главы Одесской МВА Сергея Лыска, электроснабжение возобновляется постепенно и там, где позволяют технические условия.

К сожалению, пока одновременно подключить всех абонентов невозможно. Добавим, что бригады фактически перестраивают сеть, подстанцию ​​за подстанцией.

Кроме этого, в регионе систематически раздаются воздушные тревоги, создающие дополнительные помехи. Тревоги длятся по несколько часов. Именно поэтому еще 62,3 тысячи домов ждут возобновления электроснабжения.

Следует отметить, что графика подачи электроэнергии пока нет, но всю имеющуюся мощность направляют на то, чтобы одесситам удалось получить свет хотя бы на несколько часов в возможных районах.