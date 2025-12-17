Ключевые моменты:

Массированный удар по энергетике Одесщины признан чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Атака РФ нарушила нормальную жизнедеятельность жителей Одессы

Будут выделены средства из резервного фонда.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесской ОВА классифицировала последствия массированного удара врага по энергетической инфраструктуре как чрезвычайную ситуацию государственного масштаба.

Ведь атаки на энергетические объекты повлекли за собой нарушение нормальной жизни для более 50 тысяч жителей Одесской области на более чем 3 суток.

Комиссия также обязала руководителей военных администраций, глав громад и подразделения Нацполиции провести разъяснительную работу среди бизнеса. Цель состоит в сокращении использования наружного освещения и декоративной иллюминации, чтобы сэкономить электроэнергию для населения и критической инфраструктуры.

По информации пресс-службы Одесской ОВА, будут выделены дополнительные средства из резервного фонда громадам на закупку горюче-смазочных материалов. Это обеспечит стабильную работу генераторов в ключевых заведениях: больницах, школах, пунктах незламності и других жизненно важных объектах.

