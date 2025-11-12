Ключевые моменты:

13 ноября в Одессе пройдет День профилактики и ранней диагностики заболеваний глаз.

Бесплатно проверить зрение смогут как взрослые, так и дети.

Акция пройдет во всех районах города – обследование проводят офтальмологи городских больниц и поликлиник.

Организаторы – Департамент здравоохранения Одесского горсовета и Городской центр здоровья.

В этот день все желающие – взрослые и дети – смогут бесплатно пройти обследование и получить консультацию офтальмологов.

Врачи отмечают, что ранняя диагностика помогает выявить проблемы со зрением на начальной стадии и предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Чтобы пройти бесплатный профилактический офтальмологический осмотр, 13 ноября следует обращаться в медучреждения Одессы по адресам:

Для взрослых:

Консультативно-диагностический центр №6 – ул. Добровольцев, 26а, 3-й этаж, каб. №306, с 9:00 до 13:00;

Консультативно-диагностический центр №29 – ул. Академика Заболотного, 32а, 3-й этаж, каб. №26 и №27, с 8:00 до 13:00;

Городская клиническая больница №1 – ул. Болгарская, 38, 5-й этаж, каб. №505, с 9:00 до 13:00; ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, каб. №318, с 8:00 до 14:00;

Городская больница №5 – ул. Троицкая, 38, 3-й этаж, каб. №57, с 9:00 до 18:00;

Городская больница №8 – Фонтанская дорога, 110, 2-й этаж, каб. №201, с 8:00 до 13:00;

Городская клиническая больница №10 – ул. Алексея Вадатурского, 61а, 2-й этаж, каб. №8, с 8:00 до 18:00;

Городская клиническая больница №11 – ул. Виталия Нестеренко, 5г, 2-й этаж, каб. №20, с 14:00 до 17:00.

Для детей:

Детская городская поликлиника №1 – ул. Праведников мира, 36, 2-й этаж, каб. №11, с 13:00 до 17:00;

Детская городская поликлиника №2 – ул. Владислава Бувалкина, 59, 2-й этаж, каб. №224, с 9:00 до 14:00;

Детская городская поликлиника №3 – ул. Еврейская, 11, 2-й этаж, каб. №35, с 8:00 до 17:30;

Детская городская поликлиника №4 – ул. Добровольцев, 26, 3-й этаж, каб. №303, с 9:00 до 19:00;

Детская городская поликлиника №5 – ул. Евгения Танцюры, 80, 3-й этаж, каб. №34, с 8:00 до 14:00;

Детская городская поликлиника №6 – ул. Академика Филатова, 7а, каб. №18, с 8:00 до 19:00;

Детская городская поликлиника №7 – ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, каб. №18, с 13:00 до 17:00 (педиатры принимают с 9:00 до 18:00);

Детский консультативно-диагностический центр им. акад. Б.Я. Резника – ул. Всеволода Змиянка, 10, 1-й этаж, каб. №2, с 8:00 до 18:00.

