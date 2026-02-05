Ключевые моменты:

5 февраля ожидается слабая магнитная буря уровня G1;

Возможны новые солнечные вспышки класса X в течение недели;

Магнитная активность может повлиять на здоровье и работу техники.

Магнитная буря 5 февраля: чего ждать

Эксперты отмечают, что активное солнечное пятно по-прежнему направлено в сторону Земли. Это означает, что в ближайшую неделю возможны от одной до трех новых вспышек высшего класса X.

В четверг, 5 февраля, прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Вероятность геомагнитного шторма составляет около 25%. Такие бури считаются неопасными, но все же могут вызвать небольшие сбои в энергосистемах, а также повлиять на навигацию и миграцию животных и птиц.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, поздно вечером 5 февраля рядом с Землей пройдет корональный выброс массы. Хотя удар будет «скользящим», солнечное вещество вступит во взаимодействие с магнитосферой планеты. В результате ожидается геомагнитный шторм уровня G1 с возможным усилением до G2 — умеренного уровня.

Индекс геомагнитной активности вырастет до 4–5 баллов. Это тот уровень, при котором изменения магнитного поля уже могут ощущаться живыми организмами, особенно людьми с повышенной чувствительностью к погоде.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Повышенная солнечная активность может ухудшить самочувствие метеозависимых людей, пожилых и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наиболее частые симптомы:

головная боль и мигрень;

головокружение и тошнота;

перепады артериального давления;

бессонница и быстрая утомляемость;

боли в суставах.

Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь беречь себя: пить больше воды, избегать стрессов, отказаться от интенсивных тренировок в пользу спокойных прогулок и уделять внимание полноценному сну.

