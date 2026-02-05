Ключевые моменты:
- 5 февраля ожидается слабая магнитная буря уровня G1;
- Возможны новые солнечные вспышки класса X в течение недели;
- Магнитная активность может повлиять на здоровье и работу техники.
Магнитная буря 5 февраля: чего ждать
Эксперты отмечают, что активное солнечное пятно по-прежнему направлено в сторону Земли. Это означает, что в ближайшую неделю возможны от одной до трех новых вспышек высшего класса X.
В четверг, 5 февраля, прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Вероятность геомагнитного шторма составляет около 25%. Такие бури считаются неопасными, но все же могут вызвать небольшие сбои в энергосистемах, а также повлиять на навигацию и миграцию животных и птиц.
По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, поздно вечером 5 февраля рядом с Землей пройдет корональный выброс массы. Хотя удар будет «скользящим», солнечное вещество вступит во взаимодействие с магнитосферой планеты. В результате ожидается геомагнитный шторм уровня G1 с возможным усилением до G2 — умеренного уровня.
Индекс геомагнитной активности вырастет до 4–5 баллов. Это тот уровень, при котором изменения магнитного поля уже могут ощущаться живыми организмами, особенно людьми с повышенной чувствительностью к погоде.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Повышенная солнечная активность может ухудшить самочувствие метеозависимых людей, пожилых и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наиболее частые симптомы:
- головная боль и мигрень;
- головокружение и тошнота;
- перепады артериального давления;
- бессонница и быстрая утомляемость;
- боли в суставах.
Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь беречь себя: пить больше воды, избегать стрессов, отказаться от интенсивных тренировок в пользу спокойных прогулок и уделять внимание полноценному сну.
