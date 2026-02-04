Ключевые моменты:

Сегодня, 4 февраля, прогнозируется умеренная магнитная буря, пиковая активность – днем и вечером.

Наиболее чувствительные к изменениям геомагнитного поля могут испытывать головные боли, слабость, нарушения сна.

Врачи советуют соблюдать режим, избегать стрессов и перегрузок.

Прогноз магнитной бури на 4 февраля

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и выбросами солнечного ветра. Они могут влиять на самочувствие людей, работу электроники и связь.

По данным специалистов по космической погоде сегодня, 4 февраля, ожидается умеренная магнитная буря. Пик возмущений прогнозируется в первой половине дня и вечером.

Возможны незначительные перебои в работе спутниковой и радиосвязи.

В этот день метеочувствительные люди могут ощущать головные боли, повышенную утомляемость, раздражительность или нарушение сна.

Советы врачей: как пережить магнитную бурю

Чтобы минимизировать влияние космоса на организм, медики рекомендуют соблюдать простые правила:

избегать физических и эмоциональных перегрузок;

пить больше воды, травяной чай, возжержаться от напитков с кофеином;

людям с проблемами сердца и давлением контролировать показатели и иметь под рукой лекарства;

планировать важные дела на периоды вне пиков магнитной активности.

