Ключевые моменты:

Солнечная активность умеренная: K-индекс 4.

Возможные симптомы: ухудшение самочувствия, сонливость, боли в суставах, головная боль, бессонница, скачки давления, нервное напряжение.

Выбросы энергии из Солнца нарушают магнитное поле Земли, вызывая стресс для организма.

Чего ждать в первый день весны

На 1 марта уровень солнечной активности держится на умеренном уровне – K-индекс составляет 4. Это может повлечь за собой общее ухудшение самочувствия, повышенную сонливость и усиление метеозависимых болей в суставах.

Магнитная буря – это интенсивное колебание магнитного поля Земли, вызванное энергетическими выбросами из Солнца. Солнечный ветер достигает планеты, нарушая ее электромагнитное равновесие, и организм человека воспринимает это как стрессовый фактор.

Важно знать: магнитные бури не провоцируют новые болезни. Они лишь обостряют существующие симптомы, особенно у людей с хроническими проблемами.

Добавим, что реакция на геомагнитные возмущения индивидуальна, но самые распространенные признаки таковы:

Голова: тупая или пульсирующая боль, давление в висках

Сон: бессонница ночью или чрезмерная сонливость днем

Давление: неожиданные прыжки вверх или вниз без причины

Нервы: раздражительность, тревога, трудности с концентрацией

В общем: непонятная слабость, чувство дискомфорта.

Если в дни повышенной активности совпадают несколько из этих симптомов – ваш организм, вероятно, чувствителен к магнитным бурям.

Читайте также: Месяц или несколько? Почему сроки запуска электротранспорта в Одессе вызывают сомнения.