Нет воды

Ключевые моменты:

  • 3 марта 2026 года с 10:00 до 23:00 в части Одессы отключат воду.
  • Причина – аварийно-ремонтные работы на водопроводной инфраструктуре.
  • Под отключение попадают три района города и ряд пригородных населенных пунктов.
  • Жителей просят заранее запастись водой.

По информации предприятия, ограничения будут действовать с 10:00 до 23:00 часов.

Где не будет воды 3 марта

Воды не будет по следующим адресам и населенным пунктам:

  • Приморский район (г. Одесса);
  • Хаджибейский район (г. Одесса);
  • Киевский район (г. Одесса);
  • с. Лиманка;
  • с. Червоний Хутор;
  • ж/м «Радужный»;
  • ж/м «Совиньон 1-5»;
  • ж/м «Черноморка»;
  • ЖКП «Таирово».

В «Инфоксводоканале» приносят извинения за временные неудобства и просят жителей заранее сделать необходимый запас воды.

Куда обращаться за информацией

Телефоны для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155.
Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме