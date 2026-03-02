Ключевые моменты:
- 3 марта 2026 года с 10:00 до 23:00 в части Одессы отключат воду.
- Причина – аварийно-ремонтные работы на водопроводной инфраструктуре.
- Под отключение попадают три района города и ряд пригородных населенных пунктов.
- Жителей просят заранее запастись водой.
По информации предприятия, ограничения будут действовать с 10:00 до 23:00 часов.
Где не будет воды 3 марта
Воды не будет по следующим адресам и населенным пунктам:
- Приморский район (г. Одесса);
- Хаджибейский район (г. Одесса);
- Киевский район (г. Одесса);
- с. Лиманка;
- с. Червоний Хутор;
- ж/м «Радужный»;
- ж/м «Совиньон 1-5»;
- ж/м «Черноморка»;
- ЖКП «Таирово».
В «Инфоксводоканале» приносят извинения за временные неудобства и просят жителей заранее сделать необходимый запас воды.
Куда обращаться за информацией
Телефоны для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155.
