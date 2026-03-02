Ключевые моменты:

Ожидается магнитная буря уровня G2–G3 — это умеренная геомагнитная активность.

Метеозависимые люди могут почувствовать головную боль, слабость и перепады давления.

Прогноз магнитных бурь на 2 марта 2026 года

По данным центров космической погоды, 2 марта прогнозируется магнитная буря средней интенсивности. Её уровень может достичь показателей G2–G3. Это означает умеренное, но ощутимое влияние на магнитное поле Земли.

Наибольшая активность ожидается во второй половине дня и вечером. В это время возможны колебания магнитного поля. Серьёзных технологических последствий не прогнозируют, однако незначительные перебои в работе спутниковых систем и радиосвязи всё же возможны.

Как магнитная буря влияет на самочувствие

Магнитные бури возникают из-за повышенной солнечной активности. Потоки солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем Земли, вызывая геомагнитные колебания.

Большинство людей могут не заметить изменений. Однако метеозависимые люди и те, кто имеет хронические заболевания, иногда реагируют ухудшением самочувствия.

Среди возможных симптомов:

головная боль и головокружение;

слабость и быстрая утомляемость;

перепады артериального давления;

раздражительность и тревожность;

нарушения сна и снижение концентрации.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны обострения, поэтому в такие дни важно быть особенно внимательными к своему состоянию.

Как подготовиться к магнитной буре

Чтобы снизить влияние магнитной бури на организм, специалисты советуют:

соблюдать режим сна и не переутомляться;

пить достаточное количество воды;

сократить употребление кофе, алкоголя и тяжёлой пищи;

больше гулять на свежем воздухе;

избегать стрессов и эмоционального перенапряжения.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется держать под рукой необходимые лекарства и контролировать своё самочувствие.

Осведомлённость и спокойный ритм дня помогут легче пережить период повышенной геомагнитной активности.

