Ключевые моменты:

Одесса: переменная облачность, без существенных осадков.

Одесская область: до 11°C.

Погода в Одессе

Одесситов 3 марта ожидает переменная облачность без существенных осадков в городе. Северо-западный ветер будет достигать 5-10 м/с. Ночью температура будет держаться на уровне 0-2°C тепла, а днем ​​поднимется до 7-9°C.

Погода в Одесской области

В пределах Одесской области прогноз похожий: переменная облачность с небольшим дождем местами днем. Ветер тот же — северо-западный, 5-10 м/с. Ночные температуры будут колебаться от -3°C до +2°C, дневные — 6-11°C тепла. Водителей предупреждают: на автодорогах ночью и утром кое-где дымка, видимость — 1-2 км. Будьте осторожны за рулем!

Читайте также: Одесский зоопарк на грани закрытия? Аварийные вольеры, низкие зарплаты и устаревшая инфраструктура