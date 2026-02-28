Ключевые моменты:

Магнитосфера Земли стабилизируется 28 февраля.

На Солнце снова появились пятна и активные области.

В ближайшие 72 часа возможны лишь слабые магнитные колебания уровня G1.

Прогноз магнитных бурь: что происходит на Солнце

После короткого затишья, когда на поверхности Солнца не было ни одного пятна, активность звезды начала расти. Индекс солнечных пятен увеличился примерно до 50. Это не рекорд, но показатель того, что Солнце снова «оживает».

Сейчас на стороне Солнца, обращенной к Земле, зафиксированы три активные области. Приборы регистрируют вспышки и выбросы корональной массы. Однако в целом прогноз на ближайшие трое суток остается благоприятным — геомагнитная обстановка ожидается преимущественно спокойной.

В воскресенье возможен так называемый касательный удар коронального выброса. Он может вызвать кратковременные возмущения магнитного поля. По оценкам ученых, если буря и произойдет, то не превысит слабый уровень G1. В Украине такие колебания обычно не ощущаются.

Что такое магнитная буря и чем она опасна

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце. Во время этих процессов выделяется большое количество энергии и заряженных частиц — протонов и электронов. Двигаясь к Земле, они достигают магнитосферы и вызывают ее возмущение.

Силу магнитных бурь измеряют по К-индексу:

К-индекс 1–4 — слабые колебания, которые почти не заметны.

К-индекс 5 и выше — бури «красного уровня», способные влиять на самочувствие людей и работу техники.

При К-индексе 7–8 возможно появление полярного сияния.

Во время сильных бурь могут наблюдаться сбои в работе спутниковой связи, мобильных сетей и радиочастот.

Магнитные колебания влияют на атмосферное давление, поэтому метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, усталость или раздражительность. Специальных лекарств от магнитных бурь нет, но облегчить симптомы помогают обычные средства от головной боли, полноценный сон и снижение нагрузки.