Сегодня, 25 мая, сильных магнитных бурь не ожидается.

Метеозависимые люди могут выдохнуть, однако ученые уже предупреждают о следующих вспышках в конце мая.

Простые изменения в рационе, соблюдение питьевого режима и контроль сна помогут минимизировать влияние магнитных бурь на сосуды и нервную систему.

Каким будет геомагнитный фон 25 мая

Согласно свежему отчету ученых Центра прогнозирования космической погоды, сегодня геомагнитная ситуация на Земле будет относительно спокойной: сильных магнитных бурь, способных серьезно повлиять на связь, технику или самочувствие большинства людей, пока не ожидается.

Согласно данным мониторинга солнечной активности, индекс геомагнитных возмущений Kp в течение суток будет колебаться в пределах 1-2 баллов. Это считается спокойным или слабо возмущенным фоном. Для сравнения: полноценная магнитная буря начинается при значениях Kp от 5.

Наиболее стабильная ситуация прогнозируется днем, а небольшие колебания возможны утром и ближе к вечеру.

Геомагнитная обстановка останется спокойной как минимум до середины недели, когда к Земле подойдет высокоскоростной поток из корональной дыры на Солнце.

Что такое магнитные бури и как защитить организм

Магнитные бури – это внутренние возмущения магнитного поля Земли, которые возникают, когда в нашу атмосферу врезаются потоки заряженных частиц (солнечный ветер), выброшенные Солнцем во время мощных вспышек. Нарушение геомагнитного баланса планеты может влиять на работу систем связи, навигации, а также на биологические ритмы людей.

В периоды повышенной солнечной активности (красный уровень, от 5 баллов и выше) метеозависимые люди, пожилые граждане и люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать головную боль, скачки артериального давления, слабость и бессонницу.

Чтобы минимизировать влияние космоса на здоровье:

контролируйте водный баланс – пейте чистую воду, временно откажитесь от крепкого кофе, энергетиков и алкоголя, которые нагружают сосуды;

исключите из рациона слишком жирную, острую и соленую пищу, чтобы избежать задержки жидкости в организме и скачков давления.

наладьте режим сна: в дни геомагнитных колебаний важно спать не менее 7-8 часов и избегать повышенных физических нагрузок.

людям с гипертонией или хроническими болезнями стоит заранее проверить наличие необходимых медицинских препаратов, выписанных врачом.

