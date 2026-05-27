Ключевые моменты:

27 мая магнитные бури на Земле не ожидаются.

В период с 27 по 29 мая возможен рост солнечного ветра, но вероятность бури уровня G1 остается низкой.

Ученые советуют метеочувствительным людям продолжать следить за самочувствием, потому что ситуация на Солнце может быстро меняться.

Магнитные бури 27 мая: прогноз ученых

Специалисты British Geological Survey Geomagnetism сообщили, что на данный момент нет корональных выбросов, направленных в сторону Земли. Это означает, что серьезных геомагнитных возмущений в среду, 27 мая, не прогнозируется.

В Центре прогнозирования космической погоды также ожидают спокойную обстановку. По данным ученых, уровень солнечной радиационной активности остается стабильным, поэтому магнитных бурь или даже заметных геомагнитных колебаний пока не предвидится.

Однако специалисты обращают внимание на период с 27 по 29 мая. В эти дни скорость солнечного ветра может вырасти, что теоретически способно вызвать слабую магнитную бурю уровня G1. Впрочем, вероятность такого сценария сейчас оценивают как невысокую.

Что означает буря уровня G1

Уровень геомагнитной активности измеряют по шкале G от 1 до 5. Буря уровня G1 считается слабой и обычно не вызывает серьезных последствий.

Также ученые используют К-индекс — шкалу от 0 до 9, которая показывает интенсивность магнитных колебаний. Например, буре уровня G1 соответствует К-индекс 5.

Астрофизики напоминают: долгосрочные прогнозы космической погоды остаются приблизительными. Самыми точными считаются расчеты максимум на сутки вперед. Если на Солнце произойдет неожиданный выброс энергии, ситуация может измениться буквально за несколько часов.

Как легче перенести магнитные бури

Даже при спокойном прогнозе метеочувствительным людям рекомендуют соблюдать простые правила:

спать не менее восьми часов;

пить достаточное количество воды;

избегать алкоголя и тяжелой пищи;

больше отдыхать и не перегружать организм стрессом.

Ученые также напоминают, что данные о солнечной активности обновляются каждые три часа на основе спутниковых наблюдений.

Напомним, 27 мая погода в Одессе снова резко испортится. Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей объявили штормовое предупреждение первого (желтого) уровня опасности из-за надвигающейся грозы и сильных порывов ветра.

