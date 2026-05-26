Ключевые моменты:

26 мая — уровень геомагнитной активности остается низким.

27 мая — пиковый день: ожидается магнитная буря с Kp-индексом около 4.

Риски для самочувствия — усталость, головные боли, скачки давления, раздражительность и сонливость.

Магнитные бури 26-27 мая: прогноз

Солнце сейчас ведёт себя нестабильно: время от времени происходят вспышки, из-за которых в сторону Земли летят заряженные частицы. Когда они сталкиваются с магнитным полем нашей планеты, возникает так называемая магнитная буря. По данным мониторингового центра космической погоды SWPC (Space Weather Prediction Center), конец мая пройдёт с переменной активностью.

Сегодня, 26 мая, день пройдет спокойно, без магнитных скачков. По разным оценкам, показатели Kp-индекса держатся в районе 2 баллов, местами могут подниматься до 3. День в целом считается «ровным», но метеочувствительные люди уже могут ощущать лёгкую усталость и ли сонливость.

27 мая прогнозируется умеренная магнитная буря (Kp-индекс около 4). Это не экстремальный уровень, но для чувствительных людей он может быть заметным: возможны скачки давления, головные боли и снижение концентрации.

Читайте также: Геологи наткнулись на золото и серебро под Измаилом и назвали глубину залежей

Что такое магнитная буря и почему она влияет на нас

Если совсем просто: на Солнце происходит вспышка, и в космос выбрасывается поток частиц. Когда он достигает Земли, магнитное поле начинает «колебаться».

В такие дни у некоторых людей могут реагировать сосуды и нервная система. Поэтому и появляются жалобы на головную боль или мигрень, скачки давления, а также слабость и сонливость.

Особенно осторожными стоит быть:

людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями

тем, кто недавно болел или перенёс операции

беременным женщинам

пожилым людям

метеочувствительным и уставшим людям

Как легче пережить магнитную бурю

Врачи и специалисты по самочувствию в такие дни советуют простые вещи:

меньше кофе, алкоголя и энергетиков

больше чистой воды и лёгких травяных чаёв

без тяжёлых тренировок — лучше прогулка

меньше солёного, жирного и острого

держать под рукой привычные лекарства, если они нужны.

А еще климатологи по всему миру внимательно следят за температурой Тихого океана из-за риска формирования нового мощного Эль-Ниньо в ближайшие годы. Для Украины его влияние будет косвенным, однако юг страны, в частности Одесса, может сильнее ощутить волны жары и дефицит осадков.