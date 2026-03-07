Ключевые моменты:

Облачно без осадков, дневное потепление до 7-9°С тепла.

Международный женский день пройдет сухо с прохладными ночами.

На дорогах области: туман с видимостью 200-500 м ночью и утром.

Погода в Одессе

В воскресенье, 8 марта, Одессу ожидает переменная облачность без осадков. Синоптики отмечают, что ветер будет со скоростью 3-5 м/с, то есть умеренным и создавать неудобства.

В самом городе Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от 1°С до 1°С тепла, а днем ​​поднимется до 7-9°С тепла.

Погода в Одесской области

По всей Одесской области ситуация схожая: переменная облачность без осадков, однако ночью и утром местами образуется туман, который может снизить видимость и придать шарму осенним пейзажам, напоминая о переходных весенних периодах. Температура ночью здесь будет холоднее — от 4°С мороза до 1°С тепла, а днем ​​достигнет 7-12°С тепла, с градиентом в зависимости от рельефа и близости к морю.

Особое внимание следует обратить на автодороги области, где ночью и утром местами туман ограничит видимость до 200-500 м – это опасный фактор для водителей, ведь влажный туман уменьшает тормозной путь и усложняет ориентацию.

