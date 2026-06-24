Ключевые моменты:
- Специалисты установили, что дом подлежит восстановлению, но требует капитального ремонта.
- Сейчас подрядчики демонтируют опасные, нестабильные конструкции.
- Подготовить здание к масштабной реконструкции планируют в августе текущего года.
В Одессе спасают разрушенный дом на Еврейской
Мартовская атака нанесла жилому дому на Еврейской, 24 значительные конструктивные повреждения. Чтобы определить, безопасна ли постройка и можно ли вернуть людей в свои квартиры, профильные специалисты провели комплексную экспертизу.
По результатам обследования эксперты пришли к выводу, что здание нуждается в двухэтапном подходе:
- Первоочередной демонтаж: разборка свисающих и разрушенных элементов стен и перекрытий, которые создают угрозу обрушения.
- Полноценный капитальный ремонт: восстановление несущих конструкций, кровли и поврежденных квартир.
«На объекте уже активно работают строительные бригады. Они выполняют противоаварийные работы, чтобы стабилизировать здание. Весь процесс демонтажа опасных частей планируется завершить в августе», — отметили в городском совете.
Только после очистки площадки и укрепления уцелевших стен строители смогут приступить к непосредственному восстановлению жилья.
Напомним, в ночь с 18 на 19 марта российские войска ударили по жилой застройке Одессы, в результате чего были повреждены дома, в том числе, в историческом центре города.
Читайте также: В Одессе начали рассматривать заявки на «єВідновлення» для домов-памятников