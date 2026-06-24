Ключевые моменты:

Специалисты установили, что дом подлежит восстановлению, но требует капитального ремонта.

Сейчас подрядчики демонтируют опасные, нестабильные конструкции.

Подготовить здание к масштабной реконструкции планируют в августе текущего года.

В Одессе спасают разрушенный дом на Еврейской

Мартовская атака нанесла жилому дому на Еврейской, 24 значительные конструктивные повреждения. Чтобы определить, безопасна ли постройка и можно ли вернуть людей в свои квартиры, профильные специалисты провели комплексную экспертизу.

По результатам обследования эксперты пришли к выводу, что здание нуждается в двухэтапном подходе:

Первоочередной демонтаж: разборка свисающих и разрушенных элементов стен и перекрытий, которые создают угрозу обрушения.

Полноценный капитальный ремонт: восстановление несущих конструкций, кровли и поврежденных квартир.

«На объекте уже активно работают строительные бригады. Они выполняют противоаварийные работы, чтобы стабилизировать здание. Весь процесс демонтажа опасных частей планируется завершить в августе», — отметили в городском совете.

Только после очистки площадки и укрепления уцелевших стен строители смогут приступить к непосредственному восстановлению жилья.

Напомним, в ночь с 18 на 19 марта российские войска ударили по жилой застройке Одессы, в результате чего были повреждены дома, в том числе, в историческом центре города.

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