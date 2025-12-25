Ключевые моменты:

Новая дорога появилась впервые почти за 40 лет.

Трасса важна для жителей громад и работы экстренных служб.

Дорога соединяет несколько портов Измаильского района.

Новая трасса в Измаильском районе

В преддверии Рождества в Измаильском районе открыли новый участок автодороги в пределах населенных пунктов Килия – Вилково. Эта трасса считается одной из ключевых для всего Придунавья.

Для местных громад это по-настоящему долгожданное событие. Полноценной дороги здесь не было еще с советских времен — жители ждали ее почти 40 лет.

Особенно открытие трассы важно для села Лиски, которое называют «клубничной столицей» региона. Новая дорога значительно упрощает сообщение, перевозку продукции и доступ к рынкам сбыта.

Автодорога Килия – Вилково соединяет сразу четыре порта Измаильского района. Кроме того, она сокращает путь между населёнными пунктами и обеспечивает быстрый проезд для скорой помощи, пожарных и других экстренных служб.

Работы по улучшению проезда на этом участке стартовали 24 апреля 2025 года. Теперь жители региона получили современную и удобную дорогу, которая значительно улучшит жизнь громад.

Как сообщалось ранее, Украина готовит масштабную реконструкцию стратегической трассы М-15 Одесса–Рени (до Бухареста). Проект охватит более 300 километров пути и станет частью европейского маршрута Е87.