Ключевые моменты:

Укрытие установили на Соборной площади возле детской площадки.

Это уже седьмое укрытие от фонда «Юность 2.0» в Одессе и 50-е по Украине.

Сооружение соответствует новым государственным стандартам безопасности.

Мобильное укрытие на Соборной площади в Одессе

На Соборной площади в Одессе, рядом с инклюзивной детской площадкой, установили новое мобильное укрытие. Оно предназначено для быстрого укрытия людей в случае воздушной тревоги или другой опасности.

Укрытие появилось в рамках проекта SafeplaceUA, который реализует благотворительный фонд «Юность 2.0» вместе с производителем, компаниями-донорами и при поддержке городских властей. Это уже седьмое такое укрытие в Одессе и юбилейное — 50-е по всей Украине.

Сооружение изготовлено по новым государственным стандартам ДСТУ 9329:2025, которые действуют с 1 августа этого года. Такие укрытия защищают от обломков, ударной волны и косвенного воздействия оружия.

Подобные модульные укрытия уже работают в парке Победы, возле Одесского зоопарка, на Греческой площади и в парке Юность. Как отметил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, место рядом с детской площадкой выбрали специально, чтобы мамы с детьми могли быстро найти защиту в случае угрозы.

