Ключевые моменты:

В Одессе и области объявлен I уровень опасности (жёлтый)

Видимость из-за тумана снизится до 200–500 метров

На дорогах возможны гололёд и гололедица

Погода в Одессе 7 февраля

По данным Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, ночью и утром 7 февраля в Одессе ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Небо будет облачным, ночью возможны небольшие осадки, днём существенных осадков не прогнозируется.

Ветер северо-западный, скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от –1 °C до +1 °C, днём потеплеет до +2…+4 °C.

Погода в Одесской области 7 февраля

В Одесской области также будет облачно. Ночью ожидаются небольшие осадки, а на севере региона — умеренные. Днём существенных осадков не прогнозируют. Местами возможны гололёд, гололедица, а ночью и утром — туман и налипание мокрого снега.

Ветер северо-западный, 9–14 м/с.

Температура ночью — от –4 °C до +1 °C, днём — от +2 °C до +7 °C, на севере области — до –2 °C.

На автодорогах области местами ожидается гололедица, а в ночные и утренние часы туман с видимостью 200–500 метров.

