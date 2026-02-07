Ключевые моменты:

Предупреждение синоптиков: сложные условия 8 февраля – туман, гололедица, усложненное движение в Одессе и области.

Рекомендации: водителям избегать резких маневров из-за скользких дорог.

Погода в Одессе

8 февраля Одессу накроет облачная погода с туманом и скользкими дорогами. В городе ночью без осадков, но утром и днем ​​возможны небольшие дожди со слабым налипанием мокрого снега.

Ветер будет с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 3° мороза, днем ​​поднимется до 0-2° тепла.

Погода в Одесской области

По Одесской области ситуация похожая: облачно, ночью сухо, а утром и днем ​​небольшие осадки с налипанием мокрого снега местами. Туман и гололедица усложнят движение, видимость на автодорогах – всего 200-500 м. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночные морозы достигнут 2-7°, днем ​​– от 2° мороза до 3° тепла, а на севере области потепление будет слабее – до 5° мороза.

Добавим, что коммунальщики призывают водителей соблюдать осторожность, избегать резких маневров и учитывать ухудшение видимости.

Также читайте: Трассу на Молдову снова открыли: ограничение снято, движение возобновлено.