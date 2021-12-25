Снег, пробки, красота: главные новости Одессы за 24 декабря

Пятница, 24 декабря 2021 года, запомнился “Одесской жизни” такими важными и интересными событиями в Одессе и Одесской области.

Главной темой 24 декабря стал первый для этой зимы настоящий снег. С ним было связано много новостей.

Ситуация на дорогах сложилась аховая – пробки и аварии доставили массу хлопот автомобилистам.

Зато для пеших прогулок день выдался как раз что надо: Декабрь по-одесски — заснеженный центр города (фоторепортаж)

В тему снежок пришелся и для тех, пришел на открытие ледовой арены: На Таирова заработал новый ледовый каток

А вот коммунальная сфера не радовала. В Одессе подорожали доставка газа, вода и отопление:

Тариф за транспортировку газа подняли на 30%: сколько придется платить одесситам?

Отопление в Одессе подорожало в два раза: но есть и хорошие новости

В Одессе подорожает вода – когда и на сколько

Снег не помешал нам побывать на Предновогоднем одесском Привозе, где рыба «супер-вау» и стопроцентная свинина

А еще в гости в порт Одессы зашел французский военный фрегат (фото)

В Суворовском районе без электричества остался целый микрорайон

И еще стало известно, что Одесский аэропорт станет всепогодным (почти)

Для любознательных мы разъясняли, что происходит с электромобилями зимой и как правильно ухаживать за ними, чтобы хватало заряда и еще про то, что будет с кредитом, если банк обанкротился?