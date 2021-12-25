Снег, пробки, красота: главные новости Одессы за 24 декабря

Пятница, 24 декабря 2021 года, запомнился “Одесской жизни” такими важными и интересными событиями в Одессе и Одесской области.
Главной темой 24 декабря стал первый для этой зимы настоящий снег. С ним было связано много новостей.
Ситуация на дорогах сложилась аховая – пробки и аварии доставили массу хлопот автомобилистам.
Зато для пеших прогулок день выдался как раз что надо: Декабрь по-одесски — заснеженный центр города (фоторепортаж)
В тему снежок пришелся и для тех, пришел на открытие ледовой арены: На Таирова заработал новый ледовый каток
А вот коммунальная сфера не радовала. В Одессе подорожали доставка газа, вода и отопление:
Тариф за транспортировку газа подняли на 30%: сколько придется платить одесситам?
Отопление в Одессе подорожало в два раза: но есть и хорошие новости
В Одессе подорожает вода – когда и на сколько
Снег не помешал нам побывать на Предновогоднем одесском Привозе, где рыба «супер-вау» и стопроцентная свинина
А еще в гости в порт Одессы зашел французский военный фрегат (фото)
В Суворовском районе без электричества остался целый микрорайон
И еще стало известно, что Одесский аэропорт станет всепогодным (почти)
Для любознательных мы разъясняли, что происходит с электромобилями зимой и как правильно ухаживать за ними, чтобы хватало заряда и еще про то, что будет с кредитом, если банк обанкротился?
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