Новости Одессы и Одесской области

Снег, пробки, красота: главные новости Одессы за 24 декабря

Снег, пробки, красота: главные новости Одессы за 24 декабря

Пятница, 24 декабря 2021 года, запомнился “Одесской жизни” такими важными и интересными событиями в Одессе и Одесской области.

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Главной темой 24 декабря стал первый для этой зимы настоящий снег. С ним было связано много новостей.

Ситуация на дорогах сложилась аховая – пробки и аварии доставили массу хлопот автомобилистам.

Зато для пеших прогулок день выдался как раз что надо:  Декабрь по-одесски — заснеженный центр города (фоторепортаж)

В тему снежок пришелся и для тех, пришел на открытие ледовой арены: На Таирова заработал новый ледовый каток

А вот коммунальная сфера не радовала. В Одессе подорожали доставка газа, вода и отопление:

Тариф за транспортировку газа подняли на 30%: сколько придется платить одесситам?

Отопление в Одессе подорожало в два раза: но есть и хорошие новости

В Одессе подорожает вода – когда и на сколько

Снег не помешал нам побывать на Предновогоднем одесском Привозе, где рыба «супер-вау» и стопроцентная свинина

А еще в гости в порт Одессы зашел французский военный фрегат (фото)

В Суворовском районе без электричества остался целый микрорайон

И еще стало известно, что Одесский аэропорт станет всепогодным (почти)

Для любознательных мы разъясняли, что происходит с  электромобилями зимой и как правильно ухаживать за ними, чтобы хватало заряда и еще про то, что будет с кредитом, если банк обанкротился?

Читайте также: Новый «тарифный» протест, закрытие пешеходной зоны и необычное варенье у Привоза: главные новости Одессы за 23 декабря

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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