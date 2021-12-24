Предновогодний одесский Привоз: рыба «супер-вау» и стопроцентная свинина (фото)

До Нового года – неделя. Самое время побывать на одесском Привозе, набраться впечатлений, заодно разузнать, «шо ж там почем». Тема «это на Новый год!» становится все более актуальной.

Почем одесские тигры?

Привоз в этом году собственной елкой не обзавелся, зато многие торговые точки (даже там, где продаются субпродукты) самоукрасились рождественско-предновогодними «признаками». И даже рыба усиленно замерзает (на улице – «минус») на прилавке, украшенном «дождиком».

Везде торгуют новогодними игрушками и прочими елочными украшениями, правда, очередей рядом с этими лотками я не заметила. Ну разве что народ интересуется: «почем Тигры?» (все-таки символ предстоящего года!). Услышав цену (530 грн.), сразу спешит в другие ряды. Тигры разные, обычно в виде мягких игрушек, но подешевле надо еще отыскать, а новогодний стол важнее.

Рыбные ряды по-одесски

Особо стараются привлечь в эти предновогодние дни ряды с «мелкорыбьем». И хотя мы привыкли, что именно здесь тюлечку-хамсу-сарделечку-селедочку именуют самыми ласкательными именами, сейчас это – просто полет фантазии.

Тут вам и «супер-вау», и «море удовольствия по-одесски», и «рыбка на ваш великолепный стол», и «фееричная рыбка моя золотая», и «то, шо доктор прописал». Нет, если огласить весь список, то, пожалуй, материал будет уже посвящен современным тонкостям одесского привозного языка.

В тему сообщим еще, пожалуй, что просто поразил «плакат» в мясном корпусе, сообщающий, что здесь продается «домашняя свинина 100 процентов». Порадовалась я стопроцентной (без примесей?) свининке и пошла изучать цены на нее и многое другое.

Что почем на одесском Привозе за неделю до Нового года?

Итак, что почем сейчас на Привозе? С мяса (цены указаны за один килограмм) и начнем:

свиная (стопроцентная!) шея – 130-145 грн;

задняя часть – 120-135;

свиная лопатка – в среднем, 100 грн;

свиные ребра – 130 грн;

сало (в зависимости от толщины) – от 80 до 180 грн.

телятина (задняя часть) – 200 грн;

шея – 160-170 грн;

лопатка – 200 грн.

Цены в молочном корпусе одесского Привоза:

брынза – от 100 до 140 грн;

творог – 100-120 грн;

сметана – 90-100 грн;

молоко – 30-40 грн.

Овощное изобилие одесского Привоза:

картофель – 10-15 грн;

лук репчатый – 12-15 грн;

огурцы свежие – 30-55 грн;

помидоры свежие (как сказал один покупатель, «сохраненные») – 20-50 грн;

сладкий перец – 30-70 грн;

кабачки – 30-40 грн;

капуста белокачанная – 15-20 грн;

капуста квашеная – 40 грн;

морковь – 12-15 грн;

свекла – 12-20 грн;

«зеленушка» – от 5 грн за пучок.

Цены на фрукты на одесском предновогоднем Привозе:

яблоки стартуют от 10 грн

бананы – 20-35 грн;

мандарины – 20-50 грн;

хурма – 20-65 грн;

апельсины – 30-50 грн.

А почем «рыбонька» на Привозе?

судак продается в диапазоне от 120 до 170 грн;

карп – 70-110 грн;

толстолобик 50-60 грн;

кефаль – 60-70 грн;

селедка (1 шт.) – 40-45 грн;

скумбрия малосольная (1 кг) – 120 грн;

сардель свежая – 60 грн;

сардель малосольная – 60-70 грн;

хамса – 90 грн.

Кстати, отметим, все кульки с ручками рядом с товарами на Привозе – в совершенно свободном доступе и бесплатно: бери, сколько надо.

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