Предновогодний одесский Привоз: рыба «супер-вау» и стопроцентная свинина (фото)

До Нового года – неделя. Самое время побывать на одесском Привозе, набраться впечатлений, заодно разузнать, «шо ж там почем». Тема «это на Новый год!» становится все более актуальной.
Почем одесские тигры?
Привоз в этом году собственной елкой не обзавелся, зато многие торговые точки (даже там, где продаются субпродукты) самоукрасились рождественско-предновогодними «признаками». И даже рыба усиленно замерзает (на улице – «минус») на прилавке, украшенном «дождиком».
Везде торгуют новогодними игрушками и прочими елочными украшениями, правда, очередей рядом с этими лотками я не заметила. Ну разве что народ интересуется: «почем Тигры?» (все-таки символ предстоящего года!). Услышав цену (530 грн.), сразу спешит в другие ряды. Тигры разные, обычно в виде мягких игрушек, но подешевле надо еще отыскать, а новогодний стол важнее.
Рыбные ряды по-одесски
Особо стараются привлечь в эти предновогодние дни ряды с «мелкорыбьем». И хотя мы привыкли, что именно здесь тюлечку-хамсу-сарделечку-селедочку именуют самыми ласкательными именами, сейчас это – просто полет фантазии.
Тут вам и «супер-вау», и «море удовольствия по-одесски», и «рыбка на ваш великолепный стол», и «фееричная рыбка моя золотая», и «то, шо доктор прописал». Нет, если огласить весь список, то, пожалуй, материал будет уже посвящен современным тонкостям одесского привозного языка.
В тему сообщим еще, пожалуй, что просто поразил «плакат» в мясном корпусе, сообщающий, что здесь продается «домашняя свинина 100 процентов». Порадовалась я стопроцентной (без примесей?) свининке и пошла изучать цены на нее и многое другое.
Что почем на одесском Привозе за неделю до Нового года?
Итак, что почем сейчас на Привозе? С мяса (цены указаны за один килограмм) и начнем:
- свиная (стопроцентная!) шея – 130-145 грн;
- задняя часть – 120-135;
- свиная лопатка – в среднем, 100 грн;
- свиные ребра – 130 грн;
- сало (в зависимости от толщины) – от 80 до 180 грн.
- телятина (задняя часть) – 200 грн;
- шея – 160-170 грн;
- лопатка – 200 грн.
Цены в молочном корпусе одесского Привоза:
- брынза – от 100 до 140 грн;
- творог – 100-120 грн;
- сметана – 90-100 грн;
- молоко – 30-40 грн.
Овощное изобилие одесского Привоза:
- картофель – 10-15 грн;
- лук репчатый – 12-15 грн;
- огурцы свежие – 30-55 грн;
- помидоры свежие (как сказал один покупатель, «сохраненные») – 20-50 грн;
- сладкий перец – 30-70 грн;
- кабачки – 30-40 грн;
- капуста белокачанная – 15-20 грн;
- капуста квашеная – 40 грн;
- морковь – 12-15 грн;
- свекла – 12-20 грн;
- «зеленушка» – от 5 грн за пучок.
Цены на фрукты на одесском предновогоднем Привозе:
- яблоки стартуют от 10 грн
- бананы – 20-35 грн;
- мандарины – 20-50 грн;
- хурма – 20-65 грн;
- апельсины – 30-50 грн.
А почем «рыбонька» на Привозе?
- судак продается в диапазоне от 120 до 170 грн;
- карп – 70-110 грн;
- толстолобик 50-60 грн;
- кефаль – 60-70 грн;
- селедка (1 шт.) – 40-45 грн;
- скумбрия малосольная (1 кг) – 120 грн;
- сардель свежая – 60 грн;
- сардель малосольная – 60-70 грн;
- хамса – 90 грн.
Кстати, отметим, все кульки с ручками рядом с товарами на Привозе – в совершенно свободном доступе и бесплатно: бери, сколько надо.
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