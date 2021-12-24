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Электромобили зимой: как правильно ухаживать, чтобы хватало заряда

Электромобили зимой: как правильно ухаживать, чтобы хватало заряда

В зимнее время электромобили подвергаются серьезным испытаниям. Низкие температуры могут уменьшить запас хода и увеличить время зарядки.

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Давайте разберемся, что можно сделать, чтобы аккумулятор электромобиля работал дольше.

Содержание:

  1. Как сильно электромобили разряжаются зимой?
  2. Где лучше хранить свой электрокар?
  3. Как зарядить электромобиль в холодное время?
  4. Особенности езды в зимнее время?
  5. Какие электромобили выбирают украинцы?

Как сильно электромобили разряжаются зимой?

Это правда, что любой электромобиль быстро разряжается зимой?

К сожалению, это так. В электромобилях используют литий-ионные аккумуляторы. При низких температурах происходят нарушения в электрохимическом процессе, поэтому они тратят больше заряда. Точно так же обстоит дело с нашими телефонами — в них такие же аккумуляторы. Когда мы вытаскиваем гаджет на холоде, то он заметно быстрее разряжается.

Эксперты American Automobile Association установили, что при температуре от -6 °C и при включенном обогреве, запас хода электромобилей снижается в среднем на 41%. В эксперименте участвовали электромобили Chevrolet, Volkswagen, Nissan, Tesla и BMW. Для всех автомобилей результат оказался практически одинаковым.

Китайцы пошли еще дальше. Они испытывали электромобили в мороз -20 °C. Электрокары полностью заряжали и оставляли ночевать на улице. В среднем, запас хода снижался на 40-60%. Хуже всего показали себя электромобили, которые выпускают для мирового рынка:

  • Volkswagen ID.3 – запас хода 167,3 из 430 км
  • Tesla Model 3 – запас хода 200,2 из 468 км
  • Tesla Model Y – запас хода 279,6 из 594 км
  • Polestar 2 – запас хода 246,6 из 512 км
  • Volkswagen ID.4 – запас хода 269 из 520 км

Где хранить электромобиль зимой?

Купить электромобиль — это только половина дела. Украинцы привыкли оставлять свои машины прямо под окнами. С электромобилем такой номер не пройдет.

Литий-ионный аккумулятор нельзя заряжать при минусовых температурах. Поэтому в электромобилях установлены специальные системы, которые могут подогревать батарею, в случае необходимости. Когда автомобиль двигается, то ему не страшны морозы, ведь аккумулятор выделяет тепло. Вспомните, как греется ваш смартфон во время долгого просмотра видео. Это же происходит с аккумулятором электромобиля.

Какие самые популярные электромобили в Украине?

Электромобили и мороз плохо ладят друг с другом. Если машина ночевала на холоде, то батарея не только потеряет часть заряда, но будет дольше заряжаться. Часть энергии сперва уйдет на обогрев аккумулятора, и только потом начнется сама зарядка. Чтобы аккумулятор не терял заряд и быстрее восстанавливался, электрокар должен стоять в гараже или на закрытой парковке. Это позволит сэкономить время и снизить затраты на электроэнергию.

Как зарядить электромобиль в холодное время?

Владельцам электромобилей советуют использовать любую возможность для подключения к сети. Даже если заряда хватает. Пока электромобиль стоит на зарядке, батарея греется.

Позаботьтесь о чистоте люка, под которым скрыт разъем. Уберите снег и лед, чтобы влага не попала внутрь. Хотя кабели зарядных станций не боятся осадков, в целях безопасности, не стоит заряжать электромобиль в сильный снегопад.

Статья по теме: Где зарядить электромобиль в Одессе?

У большинства электромобилей есть дистанционная связь с владельцем. Пока машина стоит на зарядке, можно включить обогреватель салона за 15-20 минут до выхода. Энергию на обогрев электромобиль возьмет из сети, а не от аккумулятора. У вас будет теплый салон и батарея с полной зарядкой. Чтобы сэкономить заряд, можно включить только обогрев сидений и руля.

Как зарядить электромобиль в холодное время?

Как ездить на электромобиле зимой?

Планируйте свои поездки заранее, как только аккумулятор полностью зарядится. Так вы убережете себя от непредвиденной ситуации. Перейдите в режим вождения ЭКО, если он предусмотрен.

Зимой автомобилисты плавно ускоряются и плавно тормозят. Такой стиль вождения, не только безопасный, он помогает сохранить запас хода на электромобиле. Избегайте резких ускорений и торможения в последнюю минуту.

Старайтесь парковаться на солнце. Приезжая на парковку магазина или к офису, выбирайте место, где солнечный ничто не загораживает.

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Какие самые популярные электромобили в Украине?

Лидер украинского рынка электромобилей — Nissan Leaf первого поколения. Этот электрокар продолжает пользоваться популярностью у украинцев. Половина всех электромобилей, ввезенных в страну с весны 2021 года, это легендарный Leaf.

На втором месте электромобили Tesla. В Украине их уже более 4,5 тысяч. Самые популярные — Model S и Model 3. Отличный рост показала Model Y: купить электромобиль захотели втрое больше людей, начиная с марта 2021 года.

На третьем месте Chevrolet. Полный список выглядит следующим образом — ТОП-10 популярных электромобилей в Украине:

  1. Nissan Leaf
  2. Tesla S3XY
  3. Chevrolet
  4. Renault
  5. BMW
  6. Fiat
  7. Volkswagen
  8. Mercedes-Benz
  9. Hyundai
  10. Kia

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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