Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снег, пробки и много ДТП (карты, видео)

В Одессе снег, пробки и много ДТП (карты, видео)

Сегодня, 24 декабря, Одессу накрыл снегопад, и город, соответственно, сковали жуткие пробки. Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

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Стоит отметить, что сейчас на улицах города фиксируют много ДТП из-за гололеда, что усложняет ситуацию на дорогах.

Так, стал в пробках практически весь центр:

Пробки 24 декабря, центр

Также сообщается о ДТП на проезжих частях улиц Пантелеймоновской и Жуковского. А на Карантинном спуске застрял грузовик.

Огромная пробка образовалась на въезде в Великий Дальник. Здесь также случилось ДТП между Дальником и Расселенцем:

Пробки 24 декабря, Великий Дальник

На Таирова одну сплошную пробку сейчас представляют собой проспект Небесной Сотни (здесь на проезжей части сломался трамвай №13), проспект Академика Глушко, а также улица Комарова:

Пробки 24 декабря, Небесной Сотни

Пробки 24 декабря, Комарова

Тройное ДТП из-за непогоды случилось на Черемушках. По словам очевидцев, женщина за рулем легковушки не поменяла шины на зимние:

Кроме того, сейчас весьма сложно проехать по Люстдорфской дороге и  улице Академика Филатова:

Пробки 24 декабря, Филатова

В Суворовском районе пробка наблюдается на улице Бочарова. А вот проезд по улице Семена Палия особо не затруднен.

Пробки 24 декабря, Бочарова

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня утром, 24 декабря, Одессу начало засыпать снегом.

Кроме того, в Одессе и Одесской области накануне объявили штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 15-17 м/с. В регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

Фото Телеграм-канала «Одесса сейчас», видео: od.vgorode.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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