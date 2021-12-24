В Одессе снег, пробки и много ДТП (карты, видео)

Сегодня, 24 декабря, Одессу накрыл снегопад, и город, соответственно, сковали жуткие пробки. Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

Стоит отметить, что сейчас на улицах города фиксируют много ДТП из-за гололеда, что усложняет ситуацию на дорогах.

Так, стал в пробках практически весь центр:

Также сообщается о ДТП на проезжих частях улиц Пантелеймоновской и Жуковского. А на Карантинном спуске застрял грузовик.

Огромная пробка образовалась на въезде в Великий Дальник. Здесь также случилось ДТП между Дальником и Расселенцем:

На Таирова одну сплошную пробку сейчас представляют собой проспект Небесной Сотни (здесь на проезжей части сломался трамвай №13), проспект Академика Глушко, а также улица Комарова:

Тройное ДТП из-за непогоды случилось на Черемушках. По словам очевидцев, женщина за рулем легковушки не поменяла шины на зимние:

Кроме того, сейчас весьма сложно проехать по Люстдорфской дороге и улице Академика Филатова:

В Суворовском районе пробка наблюдается на улице Бочарова. А вот проезд по улице Семена Палия особо не затруднен.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня утром, 24 декабря, Одессу начало засыпать снегом.

Кроме того, в Одессе и Одесской области накануне объявили штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 15-17 м/с. В регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

Фото Телеграм-канала «Одесса сейчас», видео: od.vgorode.ua