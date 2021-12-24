Что будет с кредитом, если банк обанкротился?

Банки периодически закрываются или становятся банкротами. Для вкладчиков это всегда плохая новость. А что насчет людей, которые должны банку деньги по кредиту? Для них это хорошая новость или плохая?

Давайте разберемся, что делать в ситуации, когда банк ликвидирован, а кредит не погашен.

Что будет с кредитом, если банк закроют?

Кредит никуда не исчезнет. Должник обязан вернуть деньги в том же объеме, вместе с процентами — сказано в Гражданском кодексе. Это не зависит от обстоятельств, в которых находится заемщик или финансовое учреждение.

Если банк обанкротился или его признали проблемным, тогда Фонд гарантирования вкладов физических лиц вводит туда временную администрацию. Это нужно, чтобы провести ревизию и понять, как разобраться с проблемами банка. Во время ликвидации банка, кредиты могут продать третьим лицам. Причем согласие должника в этом случае не требуется.

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Банк ликвидирован — как платить кредит?

Процесс ликвидации банка длится не более двух месяцев. За это время проблемный банк может найти новых акционеров, либо объединиться с другой финансовой организацией. Если этого не произошло, то через два месяца банк будет официально ликвидирован.

Должники могут платить по старым реквизитам в течение этих двух месяцев, пока банк еще на плаву. Однако, эксперты советуют перед каждым платежом по кредиту просматривать новости на сайте банка и портале Фонда гарантирования вкладов физлиц. Вполне возможно, что для банка найдут решение, например, его поглотит другой, более крупный банк. Из-за этого поменяются реквизиты и платеж просто не пройдет.

Как только банк официально ликвидирован, оплатить кредит по старым реквизитам не получится. Деньги никуда не уйдут. С этого момента в Нацбанке открывают специальные счета, на которых собирают деньги должников. Новые реквизиты публикуют на сайтах банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Платить можно разными способами:

в кассе любого украинского банка

через мобильные приложения банков

через платежные терминалы

Что будет, если не платить по кредиту?

Обычно, Фонд гарантирования вкладов старается распродать имущество, активы и кредиты ликвидированных банков. В этом случае, заемщика будут искать коллекторы, чтобы получить свои деньги.

Если кредит не продан, а переведен на счета Нацбанка, тогда коллекторы не придут. Но заемщик испортит свою кредитную историю. Информация о долге останется в системе, и в будущем могут возникнуть проблемы с финансовыми учреждениями. А еще пострадают люди, у которых «сгорели» накопления в обанкротившемся банке. Ведь платежи по кредиту идут на погашение долгов по депозитам этих людей.

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