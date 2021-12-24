Тариф за транспортировку газа подняли на 30%: сколько придется платить одесситам?

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) утвердила тариф за транспортировку природного газа для предприятия «Одессагаз» на 2022 год.

Так, в наступающем году оплата за транспортировку 1 кубометра газа (по «второй платежке») увеличится с нынешних 0,84 грн до 1,09 грн.

Отметим, что в результате реформирования рынка природного газа платежи за голубое топливо разделили на две части: за транспортировку потребителю и отдельно – за потребленный газ.

Транспортировкой газа занимается акционерное общество монополист «Одессагаз». Ее стоимость регулирует государство, а тарифы утверждает НКРЭКП.

Напомним, в октябре текущего года облгазы представили в нацкомиссию предварительные расчеты стоимости доставки голубого топлива на 2022 год. В частности, сделал это и «Одессагаз». Так, по расчетам предприятия, стоимость доставки газа в регионе должна была вырасти в 5 раз, с учетом НДС.

Так, «Одессагаз» намеревался поднять в 2022 году тариф за транспортировку газа с 0,84 грн до 4,52 грн за кубометр.

Однако НКРЭКП согласовала увеличение тарифа не в 5,4 раза, как просили газовики, а всего на 30%. Тариф учитывает технологические потери газа (который изрядно подорожал за год), зарплаты персонала, а также затраты по обслуживанию сетей.

Вынесение стоимости за транспортировку газа в отдельный платеж позволяет потребителям самостоятельно выбирать поставщика и заключать с ним прямой договор.

Как сообщалось ранее, НКРЭКП утвердила новые тарифы на воду и канализацию для 45 водоканалов, в том числе и для абонентов «Инфоксводоканала», в том числе населения. Так, тариф за водоснабжение поднимется на 1,48 грн, а на водоотведение – на 3,66 грн.

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