Декабрь по-одесски: заснеженный центр города (фоторепортаж)

– Слушай, а снег таки настоящий! – услышала высказывание на улице по поводу выпавшего в третий раз снега этой зимой. То есть, одесситы уже сделали вывод: первые два снега были так-сяк, а в этот раз и в самом деле намело.

В первой половине дня подались мы в центр города, дабы запечатлеть красоту (кому как), убедились: снег таки идет, а не «валит», и город становится все красивее.

Легкая метель, падающий снег сразу превратили некоторые места в центре в площадку для съемок фильма-сказки. Во всяком случае, елочный базар на Конной – это и в самом деле такая «картинка», от которой сложно оторвать глаз.

Транспортных заторов в центре города мы не заметили, трамваи ходят, как обычно, маршрутки тоже.

Ну а народ – кто как: кто-то «по-быренькому» выгуливает песика, стараясь поскорей вернуться домой в тепло, кто-то – бегом в магазин, кто-то расчищает лесенки-дорожки рядом с собственными заведениями.

Предупреждаем кстати: на улицах становится очень скользко, ходите осторожно!

Малыш в Горсаду требует приступить к лепке снеговика, мама заверяет, что «снега на него не хватит». Малыш требует четкого ответа: «А когда хватит?!». К счастью, подоспели другие дети и началась игра в снежки.

Елка на Дерибасовской потихоньку присыпается снежком, и становится еще привлекательней, а вот народа на главной улице совсем мало.

А снег тем временем кружит и кружит, напоминает о предстоящей череде любимых зимних праздников, продолжает украшать город. Он словно задался целью превратить все вокруг в предновогоднюю фотозону: надо же как-то одесситам приподнять настроение…

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