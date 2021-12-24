Отопление в Одессе подорожало в два раза: но есть и хорошие новости

Новые тарифы на тепло в городе утвердили 23 декабря. Но коснуться они только организаций. Для населения цена осталась без изменений.

Новые расценки сообщила руководитель коммунального предприятия «Теплоснабжение Одессы» Анна Позднякова.

Из ее слов следует, что цена на отопление поднимется почти в два раза. Так, для бюджетных организаций новые тарифы составят 3762 грн 70 коп за одну гигакалорию, для других юридических лиц – 5795 грн 64 коп, для религиозных организаций – 3850 грн 36 коп.

При этом для населения стоимость отопления останется на прежнем уровне: 1813 грн 94 коп с НДС за Гкал и до конца отопительного сезона меняться не будет.

Как не изменятся до конца сезона и стоимость для населения электроэнергии и природного газа.

Еще в сентябре кабмин Украины, компания «Нафтогаз Украины», Ассоциация городов Украины и Конгресс местных и региональных властей подписали соответствующий документ – Меморандум о взаимопонимании. Он регулирует проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды.

А премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне.

Отдельно был урегулирован вопрос с энергетиками о стоимости электричества. Она также останется неизменной для населения до конца отопительного сезона.

Но коммунальщики все равно нашли способ, как получить лишнюю копеечку. С ноября одесситам уже приходится каждый месяц платить абонплату за обслуживание теплосетей.

Похожая история произошла с природным газом. Хотя его стоимость осталась неизменной, зато за доставку голубого топлива теперь придется платить больше.

А вот тарифы на воду и водоотведение в Одессе просто взяли и подняли, потому что эта коммунальная услуга в меморандумах не фигурирует.