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Отопление в Одессе подорожало в два раза: но есть и хорошие новости

Отопление в Одессе подорожало в два раза: но есть и хорошие новости

Новые тарифы на тепло в городе утвердили 23 декабря. Но коснуться они только организаций. Для населения цена осталась без изменений.

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Новые расценки сообщила руководитель коммунального предприятия «Теплоснабжение Одессы» Анна Позднякова.

Из ее слов следует, что цена на отопление поднимется почти в два раза. Так, для бюджетных организаций новые тарифы составят 3762 грн 70 коп за одну гигакалорию, для других юридических лиц – 5795 грн 64 коп, для религиозных организаций – 3850 грн 36 коп.

При этом для населения стоимость отопления останется на прежнем уровне: 1813 грн 94 коп с НДС за Гкал и до конца отопительного сезона меняться не будет.

Как не изменятся до конца сезона и стоимость для населения электроэнергии и природного газа.

Еще в сентябре кабмин Украины, компания «Нафтогаз Украины», Ассоциация городов Украины и Конгресс местных и региональных властей подписали соответствующий документ – Меморандум о взаимопонимании. Он регулирует проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды.

А премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне.

Отдельно был урегулирован вопрос с энергетиками о стоимости электричества. Она также останется неизменной для населения до конца отопительного сезона.

Но коммунальщики все равно нашли способ, как получить лишнюю копеечку. С ноября одесситам уже приходится каждый месяц платить абонплату за обслуживание теплосетей.

Похожая история произошла с природным газом. Хотя его стоимость осталась неизменной, зато за доставку голубого топлива теперь придется платить больше.

А вот тарифы на воду и водоотведение в Одессе просто взяли и подняли, потому что эта коммунальная услуга в меморандумах не фигурирует.

Читайте также: Газ, тепло, вода — как изменятся тарифы в 2022 году?

 

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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