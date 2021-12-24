Новости Одессы и Одесской области

Новый «тарифный» протест, закрытие пешеходной зоны и необычное варенье у Привоза: главные новости Одессы за 23 декабря

Новый «тарифный» протест, закрытие пешеходной зоны и необычное варенье у Привоза: главные новости Одессы за 23 декабря

Четверг, 23 декабря 2021 года, запомнился “Одесской жизни” такими важными и интересными событиями в Одессе и Одесской области.

Подписаться

В Одессе продолжается серия перекрытий дорог жильцами новостроек, которые вынуждены платить за свет по промышленному тарифу. Так, утром 23 декабря жильцы ЖК «Эталон» перекрыли улицу Малиновского, чтобы их просьбы перевести дом на потребительские тарифы были наконец услышаны.

А на Думской площади прошла акция протеста против закрытия пешеходной зоны выходного дня в центре Одессы.

Тем не менее, исполком Одесского городского совета прекратил действие пешеходной зоны в центре города в выходные и праздничные дни до 4 марта 2022 года.

Писатель и историк, член Всемирного клуба одесситов, Михаил Пойзнер издал новую книгу «На одесской волне». Она собрала в себе рассказы о Южной Пальмире и одесситах.

Одесский историк, ректор Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского Андрей Красножон рассказал об уникальном объекте, обнаруженном на Даче Ковалевского.

А корреспондент «Одесской жизни» попыталась при помощи старожилов воссоздать месторасположение канувшего в Лету Алексеевского рынка на Молдаванке.

А еще мы узнавали, где купить живую елку у одесского Привоза. Кстати, там продают не только елки, но и всевозможные новогодние поделки, а также варенье из сосновых шишек.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить