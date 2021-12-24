Новый «тарифный» протест, закрытие пешеходной зоны и необычное варенье у Привоза: главные новости Одессы за 23 декабря

Четверг, 23 декабря 2021 года, запомнился “Одесской жизни” такими важными и интересными событиями в Одессе и Одесской области.

В Одессе продолжается серия перекрытий дорог жильцами новостроек, которые вынуждены платить за свет по промышленному тарифу. Так, утром 23 декабря жильцы ЖК «Эталон» перекрыли улицу Малиновского, чтобы их просьбы перевести дом на потребительские тарифы были наконец услышаны.

А на Думской площади прошла акция протеста против закрытия пешеходной зоны выходного дня в центре Одессы.

Тем не менее, исполком Одесского городского совета прекратил действие пешеходной зоны в центре города в выходные и праздничные дни до 4 марта 2022 года.

Писатель и историк, член Всемирного клуба одесситов, Михаил Пойзнер издал новую книгу «На одесской волне». Она собрала в себе рассказы о Южной Пальмире и одесситах.

Одесский историк, ректор Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского Андрей Красножон рассказал об уникальном объекте, обнаруженном на Даче Ковалевского.

А корреспондент «Одесской жизни» попыталась при помощи старожилов воссоздать месторасположение канувшего в Лету Алексеевского рынка на Молдаванке.

А еще мы узнавали, где купить живую елку у одесского Привоза. Кстати, там продают не только елки, но и всевозможные новогодние поделки, а также варенье из сосновых шишек.