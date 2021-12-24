В Одессе подорожает вода – когда и на сколько

Новые тарифы на воду и канализацию для 45 водоканалов, в том числе и для абонентов «Инфоксводоканала», в том числе населения, утвердила национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг на заседании 22 декабря.

Согласно представленным данным, новая цена составит:

за водоснабжение: 14,93 грн без НДС, или 17,92 грн с НДС за 1 кубометр (сейчас 16,44 грн (с НДС). То есть тариф поднимется на 1,48 грн;

за водоотведение: 14,37 грн без НДС, или 17,24 грн с НДС за 1 кубометр. (сейчас 13,58 грн (с НДС). Таким образом, цена выросла на 3,66 грн.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что тарифы на тепло для населения в отопительном сезоне 2021-2022 годов меняться не будут. А вот учреждениям и организациям придется платить больше.