В порт Одессы зашел французский военный фрегат (фото)

Сегодня утром, 24 декабря, в одесский порт зашел французский многоцелевой фрегат типа FREMM Auvergne («Овернь») D654. Корабль пришвартовался к 19-му причалу Морвокзала.

Как сообщает Посольство Франции в Украине, остановка в Одессе является первым заходом фрегата «Овернь» в морские воды Украины с момента принятия корабля в состав ВМС Франции в 2018 году.

Одессу посетил уже 10-й корабль НАТО за год

«Овернь» стал 10-м кораблем НАТО, посетившим Одессу в этом году.

В Посольстве также сообщили, что фрегат вошел в Черное море 13 декабря и будет вести там патрулирование в течение трех недель.

«Регулярное пребывание кораблей ВМС Франции в Черном море имеет целью обеспечить автономную способность Франции оценить ситуацию в этой стратегической для Европы зоне, отметить приверженность Франции свободному передвижению на море и в воздухе, а также поддерживать оперативную совместимость с соседними и союзными флотами, присутствующими в этой зоне»,

– отмечается в сообщении.

Фрегат Auvergne снабжен самым современным оборудованием и оружием

Auvergne D654 является одним из шести самых современных многоцелевых фрегатов, разработанных компаниями DCNS/Armaris (Франция) и Fincantieri (Италия) и предназначенных для противолодочной и противовоздушной обороны. Его длина – 142 метра, ширина – 20 метров, осадка – 5 метров.

Корабль снабжен самым современным радиоэлектронным оборудованием. Вооружен пушками, торпедами и ракетами для уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. Авиационное вооружение – вертолет NH90.

В Одессе «Овернь» пробудет до 28 декабря.

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Фото: ua.ambafrance.org и Думской